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ВИДЕО ⟩ Собака героически спасла маленького ребенка

Limon.ee
Собака героически спасла маленького ребенка
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Фото: Kuvatõmmis videost

В социальных сетях распространяется трогательное видео, на котором собака спасает шестилетнего ребенка, спугнув соседскую собаку.

В Южной Флориде, США, шестилетний мальчик играл со своей немецкой овчаркой по кличке Танк, когда соседская собака вышла из сада и бросилась на ребенка. К счастью, Танк быстро среагировал и встал перед ребенком, чтобы защитить его. Затем он отогнал враждебно настроенную псину от ребенка. Испуганный, но, к счастью, не пострадавший мальчик бросился на руки матери, а сосед попытался усмирить свою непослушную собаку.

Инцидент произошел 8 ноября, сообщает Daily Mail. Видеозапись этого инцидента была опубликована отцом мальчика, чтобы показать всему миру, какой хорошей собакой является годовалый Танк, и затем стала вирусной.

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