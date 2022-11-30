ВИДЕО ⟩ Собака героически спасла маленького ребенка

В Южной Флориде, США, шестилетний мальчик играл со своей немецкой овчаркой по кличке Танк, когда соседская собака вышла из сада и бросилась на ребенка. К счастью, Танк быстро среагировал и встал перед ребенком, чтобы защитить его. Затем он отогнал враждебно настроенную псину от ребенка. Испуганный, но, к счастью, не пострадавший мальчик бросился на руки матери, а сосед попытался усмирить свою непослушную собаку.