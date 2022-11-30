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«Просто устрицы!» ⟩ Эстонская красотка Мерле Пальмисте показала свой скромный отдых в Таиланде

Limon.ee
Эстонская красотка Мерле Пальмисте показала свой скромный отдых в Таиланде
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Мерле Палмисте.
Мерле Палмисте. Фото: Madis Sinivee

Актриса Мерле Пальмисте взял отпуск и уехала в Таиланд, где наслаждается заслуженным отдыхом.

Осенью – в сентябре и октябре – Мерле Палмисте гастролировала по Эстонии со своим бесплатным театральным шоу «Ala(s)ti Palmiste». В декабре она продолжит свой гастрольный тур, но на данный момент актриса взяла отгул и уехала в отпуск.

Несколько дней назад Палмисте поделилась в социальных сетях, что собирается в отпуск. Теперь актриса поделилась на своей страничке вInstagram отпускным фото.

«Просто в рыбацкой деревне, просто устрицы», – описала Палмисте свой скромный отдых.

«Устриц едят с древних времен, а французский поэт Леон-Поль Фарг сказал, что съесть устрицу – это, как поцеловать море в губы», – подписала она свою фотографию с устрицами.

 naine.postimees.ee.

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