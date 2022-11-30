«Просто устрицы!» ⟩ Эстонская красотка Мерле Пальмисте показала свой скромный отдых в Таиланде

Осенью – в сентябре и октябре – Мерле Палмисте гастролировала по Эстонии со своим бесплатным театральным шоу «Ala(s)ti Palmiste». В декабре она продолжит свой гастрольный тур, но на данный момент актриса взяла отгул и уехала в отпуск.

Несколько дней назад Палмисте поделилась в социальных сетях, что собирается в отпуск. Теперь актриса поделилась на своей страничке вInstagram отпускным фото.

«Просто в рыбацкой деревне, просто устрицы», – описала Палмисте свой скромный отдых.