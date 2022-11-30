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Родители разыскали свою дочь, которая была похищена более 50 лет назад

Марью Рыммель
Родители разыскали свою дочь, которая была похищена более 50 лет назад
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Фото: Shutterstock

53-летняя американка Мелисса Хайсмит, которая была украдена няней, воссоединилась со своей семьей спустя 51 год благодаря тесту ДНК. Ее история опубликована 29 ноября на сайте BBC.

Известно, что мать Хайсмит Альта Апатенко в 1971 году наняла дочери няню по объявлению в газете, а та вскоре исчезла вместе с ребенком. Все эти годы ни полиция, ни федеральные органы власти не могли ее разыскать.

Воссоединиться семья смогла благодаря сайту, который сопоставил полученные образцы ДНК и обнаружил соответствия.

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