Родители разыскали свою дочь, которая была похищена более 50 лет назад

53-летняя американка Мелисса Хайсмит, которая была украдена няней, воссоединилась со своей семьей спустя 51 год благодаря тесту ДНК. Ее история опубликована 29 ноября на сайте BBC.
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Известно, что мать Хайсмит Альта Апатенко в 1971 году наняла дочери няню по объявлению в газете, а та вскоре исчезла вместе с ребенком. Все эти годы ни полиция, ни федеральные органы власти не могли ее разыскать.