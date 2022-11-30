Латвия стоит на ушах: у соседей разразился скандал из-за выставки фаллосов от эстонского скульптора

В конце сентября в Даугавпилсском Центре искусств Марка Ротко открылся новый выставочный сезон, на котором были представлены работы современных художников и скульпторов, в том числе и зарубежных. Однако одна из экспозиций вызвала негодование местных жителей, пишет Gorod.lv.
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Речь идет о выставке эстонского керамиста Сандера Раудсеппа «Смертельное желание добраться до той стороны жизни», некоторые работы которого вызвали возмущение общественных и религиозных организаций, обратившихся к руководству города с просьбой убрать экспозицию.
В ответ на жалобы Центр искусств Марка Ротко убрал с выставки три работы эстонского художника: «Нация - стадо баранов», «Джузи» и «Диксус» из серии работ «Твой альтернативный Иисус».
Однако удаление трех работ привело к новым проблемам, поскольку Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии считает, что Музей Ротко и Даугавпилсское самоуправление действовали неправомерно.
Министерство охраны среды и регионального развития ответило на открытое письмо Латвийской ассоциации музеев, выступающей против цензуры искусства в Даугавпилсе, в результате которой из Центра искусств Марка Ротка были удалены три работы эстонского художника Сандера Раудсепа. Организатор выставки согласен с Ассоциацией музеев Латвии, заявляя, что «цензуре нет места в демократической стране и образованном обществе». Однако министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил обсудить этот вопрос на следующей неделе в комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, сообщил представитель Министерства культуры Латвии.
«Выставка вызвала обоснованный гнев людей. Реакция думы последовала быстрее, чем реакция общественных организаций и мы уже начали разговор с Марисом Чачкой, когда стали поступать жалобы. Большинство горожан, религиозные организации, национально-культурные общества писали возмущенные письма. Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах», – заверил первый вице-мэр Алексей Васильев.
При этом он отметил, что, из-за таких выставок, большинство жителей просто не захотят посещать Центр, что ударит по его репутации, престижу и доходам.
«Уроки вынесены, руководство предупреждено и, если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать, с учетом пожеланий людей, проживающих в нашем городе, следующие выставки, которые будут готовиться», – подытожил Алексей Васильев.
«Прежде всего, это сезон выставок о ценностях, которые есть у каждого из нас в отдельности, но также и о ценностях сегодняшнего общества. Речь идет о ценностях и их переоценке или недооценке, и часть этого выставочного проекта посвящена керамике, живописи и графическим композициям эстонского художника», – сказал директор Центра искусств Марис Чачка в комментарии Латвийскому радиовещанию, пишет Postimees.
«Эта выставка, возможно, вызвала непонимание в обществе. Это обратная реакция, которая возникла из-за того, что люди либо не видели выставку, либо, если видели, то воспринимали элементы, изображенные в композиции, слишком лично. В некоторых случаях упускается суть, и одна или две отдельные работы вырываются из контекста – вот что вызывает непонимание», – продолжал директор Центра искусств.
Заместитель государственного секретаря по вопросам культурной политики Министерства культуры Латвии Улдис Зариньш подчеркнул, что призыв убрать произведения искусства не был самостоятельным решением местных властей, а стал результатом давления.
Зариньш также добавил, что министр культуры предложил обсудить этот вопрос на следующей неделе в комиссии Сейма Латвии по образованию, науке и культуре. Он подчеркнул: «Вопрос в том, что разрешено, а что нет, потому что таким образом мы очень быстро возвращаемся во времена советской оккупации, когда власти имели право говорить, каким искусство имеет право быть, а каким нет».
Центр искусств Марка Ротко в Даугавпилсе вчера опубликовал в Facebook сообщение, в котором напомнил людям, что в соответствии с Конституцией Латвии каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Церковь отделена от государства.