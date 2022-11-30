Латвия стоит на ушах: у соседей разразился скандал из-за выставки фаллосов от эстонского скульптора

При этом он отметил, что, из-за таких выставок, большинство жителей просто не захотят посещать Центр, что ударит по его репутации, престижу и доходам.

«Уроки вынесены, руководство предупреждено и, если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать, с учетом пожеланий людей, проживающих в нашем городе, следующие выставки, которые будут готовиться», – подытожил Алексей Васильев.

«Прежде всего, это сезон выставок о ценностях, которые есть у каждого из нас в отдельности, но также и о ценностях сегодняшнего общества. Речь идет о ценностях и их переоценке или недооценке, и часть этого выставочного проекта посвящена керамике, живописи и графическим композициям эстонского художника», – сказал директор Центра искусств Марис Чачка в комментарии Латвийскому радиовещанию, пишет Postimees.

«Эта выставка, возможно, вызвала непонимание в обществе. Это обратная реакция, которая возникла из-за того, что люди либо не видели выставку, либо, если видели, то воспринимали элементы, изображенные в композиции, слишком лично. В некоторых случаях упускается суть, и одна или две отдельные работы вырываются из контекста – вот что вызывает непонимание», – продолжал директор Центра искусств.

Заместитель государственного секретаря по вопросам культурной политики Министерства культуры Латвии Улдис Зариньш подчеркнул, что призыв убрать произведения искусства не был самостоятельным решением местных властей, а стал результатом давления.

Зариньш также добавил, что министр культуры предложил обсудить этот вопрос на следующей неделе в комиссии Сейма Латвии по образованию, науке и культуре. Он подчеркнул: «Вопрос в том, что разрешено, а что нет, потому что таким образом мы очень быстро возвращаемся во времена советской оккупации, когда власти имели право говорить, каким искусство имеет право быть, а каким нет».