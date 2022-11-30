Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

Компания занималась организацией концертов исполнительницы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. Фирма была оформлена на директора артистки Елену Чупракову.

Из юридических документов компании следует, что реклама выступлений Пугачевой представляла общественную значимость, а потому размещалась бесплатно в качестве наружной социальной рекламы. Кроме того, фирма занималась выступлениями звезды.