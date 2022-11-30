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Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

Limon.ee
Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица Алла Пугачева запустила ликвидацию последней, принадлежащей ей в России компании «АБП», пишет Рамблер.

Компания занималась организацией концертов исполнительницы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. Фирма была оформлена на директора артистки Елену Чупракову.

Из юридических документов компании следует, что реклама выступлений Пугачевой представляла общественную значимость, а потому размещалась бесплатно в качестве наружной социальной рекламы. Кроме того, фирма занималась выступлениями звезды.

С 2019 по 2021 год ежегодная прибыль компании уменьшилась в 23 раза — до трех миллионов рублей. Заявление о ликвидации подано на 23 ноября. Заключение по делу певицы будет озвучено в четверг, 1 декабря.

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