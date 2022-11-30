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Ургант об изгнании из «Елок 9»: «В крышку гроба моей актерской карьеры вогнан последний гвоздь»

Limon.ee
Ургант об изгнании из «Елок 9»: «В крышку гроба моей актерской карьеры вогнан последний гвоздь»
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Иван Ургант
Иван Ургант Фото: SCANPIX

Перед Новым годом на экраны традиционно выйдет фильм «Елки 9», правда, в нем не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Так решил новый продюсер проекта Евгений Кулик, пишет StarHit.

Евгений решил переписать историю «Елок» и избавиться от многих любимых персонажей. По его словам, ему захотелось вдохнуть новое дыхание в полюбившуюся зрителям новогоднюю комедию и подойти к ней нестандартно.

И первое, что сделал Кулик – избавился от героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Оба актера участвовали во всех частях, но традиция будет нарушена. Сам шоумен и ведущий вечернего шоу с юмором отреагировал на эту новость.

«Честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что может быть еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик», – прокомментировал новость Ургант.

Конечно же, Иван шутит, потому что разговоры о том, что его не будет в новой части, ходили еще летом. Причем, тогда злые языки утверждали: шоумена вычеркнули из-за гражданской позиции, которую он якобы высказал относительно мировых политических событий.

Напомним, что Иван Ургант на протяжении последних девяти месяцев подвергается травле – его критикуют патриоты за то, что в разгар спецоперации телеведущий уехал из страны. Правда, после он вернулся на родину и продолжил заниматься делами.

Сейчас ведущий шоу «Вечерний Ургант» живет в Москве и продолжает работать, но уже на корпоративных мероприятиях. Что касается новых выпусков, то пока речи о запуске проекта не идет – его заменили информационным каналом.

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