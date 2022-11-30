Ургант об изгнании из «Елок 9»: «В крышку гроба моей актерской карьеры вогнан последний гвоздь»

Евгений решил переписать историю «Елок» и избавиться от многих любимых персонажей. По его словам, ему захотелось вдохнуть новое дыхание в полюбившуюся зрителям новогоднюю комедию и подойти к ней нестандартно.

И первое, что сделал Кулик – избавился от героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Оба актера участвовали во всех частях, но традиция будет нарушена. Сам шоумен и ведущий вечернего шоу с юмором отреагировал на эту новость.

«Честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что может быть еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик», – прокомментировал новость Ургант.

Конечно же, Иван шутит, потому что разговоры о том, что его не будет в новой части, ходили еще летом. Причем, тогда злые языки утверждали: шоумена вычеркнули из-за гражданской позиции, которую он якобы высказал относительно мировых политических событий.

Напомним, что Иван Ургант на протяжении последних девяти месяцев подвергается травле – его критикуют патриоты за то, что в разгар спецоперации телеведущий уехал из страны. Правда, после он вернулся на родину и продолжил заниматься делами.