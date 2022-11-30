ВАЖНО! ⟩ Кому и почему нельзя есть хурму

Хурма – главный фрукт холодного времени года. Она относительно недорого стоит и прекрасно поддерживает иммунитет зимой – за счет высокого содержания бета-каротина и аскорбиновой кислоты в составе, пишет Thevoicemag.

Также в хурме много флавоноидов, которые защищают организм от окисления и помогают контролировать давление. Поэтому оранжевые плоды очень полезны при сердечных заболеваниях – и для профилактики старения организма.

Впрочем, идеальных продуктов не существует. Врачи считают, что хурму нельзя есть при наличии склонности к запорам, ведь она может усугубить ситуацию.

Дело в том, что наряду с витаминами и микроэлементами в хурме содержится высокий уровень танинов – соединений, за счет которых фрукт обладает вяжущим вкусом. Они могут затруднять переваривание пищи и провоцировать появление боли в животе, непроходимости, рвоты и запоров.

При этом ряд других исследований показывает, что хурма наоборот полезна при проблемах с походами в туалет. А еще она подавляет рост раковых клеток в кишечнике и способствует очищению организма и кожи.