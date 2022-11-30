ШОК ⟩ Знаете сколько? Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян ежемесячные алименты

Ким Кардашьян и Канье Уэст пришли к соглашению о разводе, согласно которому рэпер обязан выплачивать бывшей супруге алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц. Кроме того, Канье должен взять на себя 50% расходов, связанных с образованием и охраной четверых детей.

В судебных документах также говорится, что обе стороны должны консультироваться друг с другом при принятии важных решений, касающихся благополучия их детей, а случае спорных моментов обращаться за консультацией к психологу.