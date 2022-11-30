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ШОК ⟩ Знаете сколько? Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян ежемесячные алименты

Limon.ee
Знаете сколько? Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян ежемесячные алименты
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян Фото: Jordan Strauss

Бывшая супруга Канье Уэста будет получать от него ежемесячно в качестве алиментов 200 тысяч долларов, пишет Рамблер.

Ким Кардашьян и Канье Уэст пришли к соглашению о разводе, согласно которому рэпер обязан выплачивать бывшей супруге алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц. Кроме того, Канье должен взять на себя 50% расходов, связанных с образованием и охраной четверых детей.

В судебных документах также говорится, что обе стороны должны консультироваться друг с другом при принятии важных решений, касающихся благополучия их детей, а случае спорных моментов обращаться за консультацией к психологу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. В феврале 2021 года бизнесвумен и звезда реалити подала на развод с рэпером, сославшись на непримиримые разногласия. 

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