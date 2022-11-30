Гороскоп для каждого знака Зодиака на 2023 год: кого ждет любовь, а кого – богатство?

Овен

Для Овнов грядущий год станет удачным и продуктивным. Главное - упорство и труд, ведь, если приложить достаточно усилий, все задуманное обещает сбыться. Перемены будут только к лучшему, если брать инициативу в свои руки.

Телец

Год обещает быть не самым спокойным, однако успешным. Тельцам будет везти во всех сферах жизни. Врожденное упрямство и трудолюбие помогут достичь желаемого результата.

Близнецы

Для Близнецов наступило время найти собственное счастье. Им легко будут открываться новые возможности, есть вероятность продвижения по карьерной лестнице.

Рак

Значительных перемен не будет, однако в романтических отношениях рекомендуется проявить активность. В этом году, чтобы добиться поставленных целей, придется упорно потрудиться – желательно сообща.

Лев

Год для Львов будет богат знакомствами и событиями. Львы заявят о себе и привлекут внимание публики. В наступившем году они справятся со всем, несмотря на загруженность. Причем еще останется время на личную жизнь.

Дева

Девам тоже обещан насыщенный год. Внимание стоит сосредоточить на накоплении денег, знакомстве с новыми людьми и заключении бизнес-контрактов. Особых неожиданностей на горизонте не предвидится.

Весы

Прекрасный год для воплощения творческих планов. Однако представителей этого знака Зодиака могут ждать досадные промахи, проверка на прочность, которая обратит их внимание на близких и даст повод переосмыслить жизнь в целом.

Стрелец