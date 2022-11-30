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ИМ НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ ⟩ Кая Каллас – Юри Ратасу: «Мне было бы очень неприятно смотреть, как мой муж смотрит эротический фильм с другой женщиной»

Elu24
Кая Каллас – Юри Ратасу: «Мне было бы очень неприятно смотреть, как мой муж смотрит эротический фильм с другой женщиной»
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Фото: Eero Vabamägi

Полемика между Юри Ратасом и Каей Каллас из-за танцевального шоу и жен, похоже, не утихает, и теперь Кая Каллас снова высказалась: «Я смотрела исключительно через призму супруги. Если бы подобная ситуация произошла со мной, это было бы для меня пыткой», – говорит премьер-министр, пишет Elu24.

Кая Каллас сказала в эфире Vikerraadio, что в конце программы «Танцы со звездами» ей стало жаль жену Юри Ратаса. Ратас ответил Каллас в социальных сетях, и теперь Кайя Каллас снова высказалась под постом Юри Ратаса в социальной сети Instagram.

«Дорогоц Юри! Вы очень хорошо танцевали. Вы действительно хорошо поработали и освоили очень сложные танцы. Как я уже сказал вам в самом начале, я по-хорошему завидую, что вы можете участвовать в таком грандиозном проекте», – сказал Каллас, высоко оценив усилия Ратаса.

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