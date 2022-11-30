ТОЧАТ НОЖИ? ⟩ «Мне казалось, что эта пытка не закончится»: Кая Каллас прокомментировала участие Юри Ратаса в «Танцах со звездами», тот ей ответил

В эфире Vikerradio премьер-министра Кайю Каллас спросили, что она думает об участии Юри Ратаса в танцевальном шоу и дала ли она ему свой голос поддержки. «В конце мне стало так жалко жену Ратаса, то есть, если каждый день стихи посвящаются другой женщине и они танцуют вместе, я почувствовал, что эти мучения должны наконец закончиться», – прокомментировал Каллас.

Ратас, однако, не остался в долгу перед премьер-министром. Он разместил скриншот статьи из Kroonika в социальных сетях и добавил: «Мне не было стыдно участвовать в благотворительной передаче, и, надеюсь, зрителям не было слишком больно смотреть на меня».