«Мне казалось, что эта пытка не закончится», – прокомментировала чувственные движения Юри Ратаса в программе «Танцы со звездами» премьер-министр Кая Каллас в программе «Премьер-министр в студии» на Vikerraadio. Однако Ратас не заставил долго ждать ответа и дал жесткий ответ премьер-министру в социальных сетях.
ТОЧАТ НОЖИ? ⟩ «Мне казалось, что эта пытка не закончится»: Кая Каллас прокомментировала участие Юри Ратаса в «Танцах со звездами», тот ей ответил
В эфире Vikerradio премьер-министра Кайю Каллас спросили, что она думает об участии Юри Ратаса в танцевальном шоу и дала ли она ему свой голос поддержки. «В конце мне стало так жалко жену Ратаса, то есть, если каждый день стихи посвящаются другой женщине и они танцуют вместе, я почувствовал, что эти мучения должны наконец закончиться», – прокомментировал Каллас.
Ратас, однако, не остался в долгу перед премьер-министром. Он разместил скриншот статьи из Kroonika в социальных сетях и добавил: «Мне не было стыдно участвовать в благотворительной передаче, и, надеюсь, зрителям не было слишком больно смотреть на меня».
Он признал, что семье действительно пришлось тяжело и они много пожертвовали из-за танцевального шоу, но Ратас пообещал загладить свою вину перед женой Карин и детьми. «Однако сегодня муж Карин чувствует себя очень хорошо и находится в лучшей форме и более здоров, чем месяц назад», – сказал он, указав на положительную сторону вещей и попросил всех мужчин следить за своим здоровьем.