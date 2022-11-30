«Я не боюсь смерти, я даже жду ее с нетерпением», – говорит Март Пукк, у которого диагностировали серьезное заболевание и который добровольно ушел из дома. Он почувствовал, что должен спасти свою семью, и переехал в дом по уходу в Виймси.
«Согласно первоначальному диагнозу, я уже должен быть мертв. Осталось недолго»: тяжелая болезнь разлучила семью популярного эстонского ведущего
Март Пукк (67 лет) - один из лучших журналистов Эстонии и легендарный радиоведущий, чей голос мгновенно узнает каждый преданный слушатель радио Kuku. Однако недавно у него диагностировали очень серьезное заболевание, и когда он узнал об этом, то принял решение, которое многие не смогли бы принять. Он оставил свою семью.
Вот уже несколько недель Март Пукк живет в доме престарелых в Виймси. «Я больше не мог справляться самостоятельно. Я не могу справиться с домашними делами, даже приготовить еду. Очень трудно двигаться. Мне стыдно, что у меня так плохо получается. Я чувствовал, что так будет лучше для всех», – объясняет он.
Пукк страдает от редкого наследственного заболевания под названием атаксия, которое представляет собой нарушение кровоснабжения мозга, что приводит к повреждению мозга, нарушению равновесия и медленной потере различных телесных функций.
«Болезнь обнаружил мой друг, врач, у которого я был в гостях», – говорит Пукк, объясняя, что друг сказал, что он подозрительно раскачивался, стоя на траве. Поэтому его отправили к неврологу и обследовали с помощью компьютерной томографии. «Мозг обследовали и сказали, что он практически не работает».
По словам Пукка, ему предсказывали скорый конец. «В принципе, согласно первоначальному диагнозу, я уже давно должен был быть мертв. Даже хорошо, что так сказали», – он старается быть позитивным, насколько это возможно в такой ситуации.
В разговоре с ведущим Эло Мыттус-Леппиком он всегда пытается шутить, но после каждой шутки его лицо менее чем за секунду становится серьезным.
«Личность сильно изменилась, и это очень неприятно», – признается Пукк о том, почему он решил пощадить других и уйти от близких. Однако это решение далось ему нелегко. Последние минуты дома перед отъездом также были очень трудными. «Земля уходила из под ног. Я не поднимал шума, но ситуация была очень безнадежной и тяжелой», – добавляет он, но подтверждает, что сам решил поехать в дом по уходу.
Слушая его историю, волосы встают дыбом, так как в голове Пукка даже появлялись мысли о самоубийстве. Он был в шаге от совершения нечто страшного. «Типичный эстонский мужчина не сможет так поступить. Чтобы совершить самоубийство, нужно обладать свирепым характером», – рассказывает Пукк страшную историю.
Его развод с молодой супругой вступит в силу в ближайшее время. Очевидно, что это причиняет ему боль, но он подтверждает, что понимает и принимает ее решение. «Она (жена Пукка – ред.) сильно мучается от этого (заболевания – ред.). Что она будет делать со стариком, который старше ее на двадцать лет? Моя личность настолько изменилась, что она больше не могла этого выносить», – объясняет Пукк с комком в горле. «Она может продолжать жить своей жизнью, а я могу спокойно закончить свою».
«Я не боюсь смерти, я скорее жду ее с нетерпением», – говорит Пукк, который по понятным причинам устал от своей болезни. «Я не упрямлюсь судьбе и не сетую. Я умру, тогда я умру». Он говорит, что смирился с ситуацией, но не полностью.