«Согласно первоначальному диагнозу, я уже должен быть мертв. Осталось недолго»: тяжелая болезнь разлучила семью популярного эстонского ведущего

В разговоре с ведущим Эло Мыттус-Леппиком он всегда пытается шутить, но после каждой шутки его лицо менее чем за секунду становится серьезным.

«Личность сильно изменилась, и это очень неприятно», – признается Пукк о том, почему он решил пощадить других и уйти от близких. Однако это решение далось ему нелегко. Последние минуты дома перед отъездом также были очень трудными. «Земля уходила из под ног. Я не поднимал шума, но ситуация была очень безнадежной и тяжелой», – добавляет он, но подтверждает, что сам решил поехать в дом по уходу.

Слушая его историю, волосы встают дыбом, так как в голове Пукка даже появлялись мысли о самоубийстве. Он был в шаге от совершения нечто страшного. «Типичный эстонский мужчина не сможет так поступить. Чтобы совершить самоубийство, нужно обладать свирепым характером», – рассказывает Пукк страшную историю.

Его развод с молодой супругой вступит в силу в ближайшее время. Очевидно, что это причиняет ему боль, но он подтверждает, что понимает и принимает ее решение. «Она (жена Пукка – ред.) сильно мучается от этого (заболевания – ред.). Что она будет делать со стариком, который старше ее на двадцать лет? Моя личность настолько изменилась, что она больше не могла этого выносить», – объясняет Пукк с комком в горле. «Она может продолжать жить своей жизнью, а я могу спокойно закончить свою».