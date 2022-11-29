Крутой поворот: астролог Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым декабрь несет перемены в жизни

Ракам стоит быть готовыми к тому, что небольшие события могут перевернуть их жизнь в глобальном смысле слова. Но что это будут за перемены, зависит от удачи и сосредоточенности Раков. На работе их могут отправить в незапланированную командировку, которая выльется в крупный проект. Или же Раки смогут сменить род деятельности, свой образ жизни и встретить 2023 год в совершенно иной атмосфере.

Близнецов ждут крутые перемены, причем не всегда благоприятные. На работе представители этого знака зодиака смогут проявить себя наилучшим образом, но сильное увлечение работой может привести к тому, что они забудут о еде и сне, что не может не сказаться на здоровье. Так что тем, у кого есть хронические болезни, не стоит о них забывать. А еще Близнецам предстоят новые впечатления, в том числе и в личной сфере.

Львам астролог советует в декабре сконцентрироваться не на работе и не на личной жизни, а на себе. Для них придет время проявить дипломатию и избавиться от страстей. Чувство юмора поможет им равнодушно воспринять передряги в карьере, а вот близким лучше намекнуть, что терпение Льва не безгранично, чтобы потом не пришлось ссориться всерьез. Опасность декабря – слишком большие траты.

Мнительным Скорпионам лучше не пытаться в декабре выяснять личные отношения: последствия могут оказаться неприятными. Если невинный флирт их второй половинки вызовет желание поскандалить, стоит вспомнить о собственных многочисленных увлечениях. С бывшими лучше сохранить нормальные отношения, а раздражительность стоит спрятать хотя бы на время: это понравится окружающим и поможет достичь цели.

Однако, предупреждает астролог, если Скорпионы перестанут контролировать ситуацию, то их жизнь перевернется с ног на голову, и последствия придется разгребать по меньшей мере до весны.