Платные сайты знакомств часто связаны друг с другом, и доверчевых пользователей часто заманивают с одной платформы на другую милыми разговорами – разумеется, за деньги, пишет Nelli Teataja.
Охота за плотскими утехами: как эстонский журналист помогал другу искать секс в социальных сетях
Журналист и его хороший друг отправились в долгое путешествие по различным сайтам знакомств. Основная цель друга – найти себе даму сердца для плотских утех: «Было бы неплохо найти ту с кем можно пошалить!» – но через некоторое время стало ясно, что найти даму со схожими интересами будет скорее исключением, чем правилом.
Первая попытка - Tinder
Загрузить приложение и создать профиль можно бесплатно. Вы будете видеть других людей, с которыми вы познакомились, надо всего-навсего проводить пальцем влево и вправо.
Выбор кажется ошеломляющим, картинки меняются быстро, как в калейдоскопе. Кажется, что приложение особенно хорошо подходит для импульсивных людей, однако найти там быстрый секс не получится.
Для комфортного пользования Tinder предлагает различные платные пакеты с фиксированной ежемесячной платой. Статус Gold дает вам немного меньше возможностей, чем статус Platinum.
Конечно, при упорном труде и большой самоотдаче вы сможете найти здесь кого-то для свидания, однако это больше исключение, чем правило.
Приложение журналист с другом удалили, не достигнув цели.
Маленькие и более интимные варианты
Следующий эксперимент друга – тестировать различные социальные сети, где нет платы за участие, но нужно платить местными жетонами, чтобы пообщаться с кем-то. Стоимость сообщения составляет чуть больше евро – довольно весомо, если честно! В конце концов, обычный разговор может состоять из десятков сообщений.
Дамы слетаются на друга даже с учетом того, что он не закончил оформлять свой профиль и не добавил ни одной фотографии. Всё это кажется очень странным.
Женские уловки как будто из учебника по флирту и знакомствам. Все они очень-очень хотят узнать больше о друге.
Однако наши фоновые знания позволяют нам понять, что сообщения отправляются модераторами сайта, которые таким образом зарабатывают деньги. Шансы на успех встретиться в реальной жизни стремится к нулю.
В свете этих знаний друг быстро предлагает заинтересованным дамам общаться по их собственным телефонам, однако получает отказ. Девушки ссылаются на свою стеснительность и природную скромность, хотя в то же время женщины не боятся выкладывать довольно откровенные фотографии себя.
Увлекательный факт обнаруживается и в географическом плане. Когда Раймонд указывает свое местоположение, большинство ответов приходят из близлежащих деревень и городов. Однако попытки обсудить колорит местной жизнь и общие знакомые места наталкиваются на сопротивление и непонимание. Дамы больше заинтересованы в пустом общении, до встреч и совместного времяпрепровождения дело не доходит.
Десятки евро тратятся впустую. Однако ни один телефонный номер не был получен, и никто не хочет сходить в кафе или в бар.
Порталы с фиксированным платежом
Далее друг находит портал, где сразу же оплачивает полугодовую абонентскую плату. Это меньше ста евро, и он счастлив, так как приблизился к мысли о том, что наконец сможет найти любовницу и завести "взрослые отношения". Дополнительная плата за сообщения не взимается. Конечно, мужчина надеется, что некоторые из дам действительно захотят веселых случайных сексуальных отношений.
Однако жизнь приготовила для друга еще один сюрприз. Прекрасные дамы, которые пишут ему – снова и снова, впервые и открыто! – хотят организовать встречи..... Но не в хорошее кафе или отель, а на одном из соседствующих порталов.
Дрг ради любопытства перешел по ссылке и изучил вопрос. Новый сайт – новая подписка, а плата становится все выше и выше.
Эстонец не сдается и искренне верит, что сможет найти настоящую женщину, которая также как и он хочет немного плотских развлечений.