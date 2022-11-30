Охота за плотскими утехами: как эстонский журналист помогал другу искать секс в социальных сетях

Журналист и его хороший друг отправились в долгое путешествие по различным сайтам знакомств. Основная цель друга – найти себе даму сердца для плотских утех: «Было бы неплохо найти ту с кем можно пошалить!» – но через некоторое время стало ясно, что найти даму со схожими интересами будет скорее исключением, чем правилом.

Первая попытка - Tinder

Загрузить приложение и создать профиль можно бесплатно. Вы будете видеть других людей, с которыми вы познакомились, надо всего-навсего проводить пальцем влево и вправо.

Выбор кажется ошеломляющим, картинки меняются быстро, как в калейдоскопе. Кажется, что приложение особенно хорошо подходит для импульсивных людей, однако найти там быстрый секс не получится.

Для комфортного пользования Tinder предлагает различные платные пакеты с фиксированной ежемесячной платой. Статус Gold дает вам немного меньше возможностей, чем статус Platinum.

Конечно, при упорном труде и большой самоотдаче вы сможете найти здесь кого-то для свидания, однако это больше исключение, чем правило.

Приложение журналист с другом удалили, не достигнув цели.

Маленькие и более интимные варианты

Следующий эксперимент друга – тестировать различные социальные сети, где нет платы за участие, но нужно платить местными жетонами, чтобы пообщаться с кем-то. Стоимость сообщения составляет чуть больше евро – довольно весомо, если честно! В конце концов, обычный разговор может состоять из десятков сообщений.