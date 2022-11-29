Нагиев рассказал о своем уходе с Первого канала и о смене профессии

Несколько месяцев назад Нагиев пропал из всех шоу на Первом канале и заметно сократил своё присутствие в медийном поле. По его словам, он собирается вернуться обратно, только когда наступят более благоприятные времена для развлекательных программ.

«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», – заявил Нагиев.

Кроме того, телеведущий рассказал, что ему «скоро можно будет подумать» о пенсии. В качестве одного из вариантов 55-летний Нагиев рассматривает бизнес.

«Я мало что умею. Языком чесать – это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались», – пошутил он.