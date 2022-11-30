ВИДЕО ⟩ Две лестницы и 6 часов работы: рождественская елка Грете Гриффин в этом году особенно мощная

Вскоре наступит чудесный праздник – Рождество, к которому люди уже активно начали готовиться, украшая свои дома.

Грете Гриффин, которая живет в Америке, запланировала на этот год гигантскую рождественскую елку! Эстонка поделилась в социальных сетях видеороликом о том, как она устанавливает рождественскую елку с помощью своего мужа, бывшего профессионального спортсмена Роберта Гриффина III, и двух лестниц.

В посте Грете рассказывает, что высота дерева составляет почти пять метров, а на его установку ушло почти шесть часов. Конечно, были и перерывы, чтобы посмотреть американский футбол.

Это Рождество – особенное для Гриффинов, так как следующее Рождество будет уже в семье из пяти человек. Грете ждет ребенка, в феврале у них с Робертом должна родиться третья дочь.