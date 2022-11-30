Рождественское настроение охватило многих! В то время как рождественский рынок в Таллинне кипит, радость праздников проникает и в дома. Именно так поступила Грете Гриффин, живущая в Америке, когда поставила на своей вилле во Флориде особенную елку, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Две лестницы и 6 часов работы: рождественская елка Грете Гриффин в этом году особенно мощная
Вскоре наступит чудесный праздник – Рождество, к которому люди уже активно начали готовиться, украшая свои дома.
Грете Гриффин, которая живет в Америке, запланировала на этот год гигантскую рождественскую елку! Эстонка поделилась в социальных сетях видеороликом о том, как она устанавливает рождественскую елку с помощью своего мужа, бывшего профессионального спортсмена Роберта Гриффина III, и двух лестниц.
В посте Грете рассказывает, что высота дерева составляет почти пять метров, а на его установку ушло почти шесть часов. Конечно, были и перерывы, чтобы посмотреть американский футбол.
Это Рождество – особенное для Гриффинов, так как следующее Рождество будет уже в семье из пяти человек. Грете ждет ребенка, в феврале у них с Робертом должна родиться третья дочь.
Грете встретила своего мужа в начале 2016 года. Они поженились через два года после знакомства, и в их семье растут Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года. У Роберта также есть четвертая дочь от первого брака.