В редакцию портала Limon.ee со своим криком о помощи обратилась пенсионерка Тамара Фомичева, у которой от безысходности опускаются руки. После переноса остановки из ее деревни пенсионерка вынуждена ходить по 2,5 километра, чтобы сесть на автобус до Таллинна.
УЖАСЫ ЭСТОНСКОЙ ГЛУБИНКИ ⟩ Несчастная пенсионерка Тамара вынуждена идти до остановки и обратно 5 километров: местные власти проблемы не видят
Тамара прислала в редакцию письмо, так как, по ее словам, Департамент транспорта Эстонии ее не слышит:
«Добрый день! Прошу вашей помощи. Я живу в Ярвамаа. Недавно рядом с нами построили новую дорогу Таллинн-Тарту, но есть проблема – остановки вынесли из населенных пунктов на расстояние 2-5 километров. От моего дома убрали не только все остановки, но и важные автобусы до Таллинна. Теперь ближайшая ко мне остановка находится на расстоянии 2,4 километра. У меня огромный вопрос, как добраться до общественного транспорта? Зимой дороги вовремя не чистят, а если дождь/снег/ураган, как добираться в таком случае?
Бывает и так, что придешь на остановку аж за 15 минут, но автобус уже ушел, так как приехал раньше времени.
Нужно сделать так, чтобы все автобусы вернулись на остановку «Анна» и в другие населенные пункты, а это Арду и Козе.
Остановки откровенно находятся посреди поля, куда не добраться. Для кого они, если вокруг нет домов и жителей!
Как мне, пенсионерке, добраться до врача, если автобусы не ходят, а остановки находятся бог знает где?! Сейчас мне пришлось уволиться с работы, а я работала в PERH сестрой по уходу. По состоянию здоровья мне надо ездить в Таллинн на физиотерапию два раза в неделю, потом мне назначат бассейн, а еще предстоит операция и зубной врач. Как простым людям без автомобиля добираться до города? На основании чего была перенесена остановка в такое неудобное место?
Я писала письма в Департамент транспорта, но они ничего не предпринимают».
Департамент транспорта Эстонии ответил на запрос журналиста по поводу переноса остановки:
«Остановка "Анна" территориально находится на шоссе 15218 Мустла-Выыбу-Отику. И ее расположение практически не изменилось. Но отменена остановка Keskuse в центре поселка Анна между домами. Расстояние между остановками по автомобильной дороге всего 620 метров. Напрямую значительно меньше. Эта дорога была проблемной для водителей междугородних автобусов, особенно в зимний период. Также автобусы не могли развернуться у остановки "Анна" из-за плотного трафика. В связи с открытием отрезка дороги Мяо-Выыбу, движение по государственной трассе Мустла-Выыбу-Отику существенно сократилось. Для удобства работы автобусной линии и для лучшего обслуживания сейчас больше подходит нынешняя остановка "Анна"».
Журналист портала Limon.ee выехал на место, чтобы изучить местность и обнаружил печальную картину: новая остановка теперь действительно расположена посреди поля, где нет никакой инфраструктуры.
Транспортный департамент Эстонии рассказал, по какому принципу работает междугородняя автобусная связь:
«От узла "Анна", где есть автобусные остановки, до поселка Анна была построена пешеходная дорожка протяженностью около 1,4 км, так что Анна не отрезана. В соответствии с предложениями местных жителей, мы готовим решение по остановке автомобилей у Аннинского узла.
Ваши следующие вопросы касаются междугородних автобусных маршрутов: остановки не были исключены из расписания местных линий, обслуживаемых региональными центрами общественного транспорта (в данном случае НКО Центр общественного транспорта Ярвамаа). По данным НКО Центр общественного транспорта Ярвамаа, они добавили остановки к маршрутам (например, «Калмасту 1», «Метснику»), которые не могли быть использованы во время строительства дороги.
Мы хотели бы уточнить, что в Эстонии междугородние или внутригородские автобусные перевозки (междугородние автобусные перевозки) осуществляются на коммерческих платформах. Это означает, что расходы, необходимые для работы междугородних служб, несет сам перевозчик, за счет доходов от продажи билетов, и эти службы не получают никаких государственных субсидий. Поэтому перевозчик сам решает, какие остановки он хочет включить в расписание, в какие дни недели он хочет осуществлять перевозки и т.д. Коммерческих операторов не могут обязать эксплуатировать остановки на маршруте, если, по оценке самого оператора, их эксплуатация экономически нецелесообразна (например, спрос на остановку недостаточен). Перевозчики проанализировали использование остановок (например, «Матсимяэ», «Анна») на своих междугородних маршрутах, и если перевозчик приходит к выводу, что продолжать автобусные рейсы дальнего следования на прежнем маршруте экономически нецелесообразно, он имеет возможность внести коррективы в свое расписание междугородних рейсов. Междугородние перевозки в основном предназначены для обеспечения быстрого (прямого) сообщения между крупными центрами».
Вдали от дома
Мы прошли маршрут от дома пенсионерки до ближайшей остановки, откуда можно отправиться в Таллинн на общественном транспорте. По факту, дорога не из легких даже для молодых и здоровых, а с учетом того, что остановка действительно поставлена посреди поля, без мест для стоянки встречающих и провожающих автомобилей, начинает казаться, что никакого анализа местности не было проведено.
Надеемся, что письма жителей найдут своего адресата в Департаменте транспорта и проблема с остановкой и маршрутом успешно разрешится для всех сторон.