УЖАСЫ ЭСТОНСКОЙ ГЛУБИНКИ ⟩ Несчастная пенсионерка Тамара вынуждена идти до остановки и обратно 5 километров: местные власти проблемы не видят

Тамара прислала в редакцию письмо, так как, по ее словам, Департамент транспорта Эстонии ее не слышит:

«Добрый день! Прошу вашей помощи. Я живу в Ярвамаа. Недавно рядом с нами построили новую дорогу Таллинн-Тарту, но есть проблема – остановки вынесли из населенных пунктов на расстояние 2-5 километров. От моего дома убрали не только все остановки, но и важные автобусы до Таллинна. Теперь ближайшая ко мне остановка находится на расстоянии 2,4 километра. У меня огромный вопрос, как добраться до общественного транспорта? Зимой дороги вовремя не чистят, а если дождь/снег/ураган, как добираться в таком случае?

Бывает и так, что придешь на остановку аж за 15 минут, но автобус уже ушел, так как приехал раньше времени.

Нужно сделать так, чтобы все автобусы вернулись на остановку «Анна» и в другие населенные пункты, а это Арду и Козе.

Остановки откровенно находятся посреди поля, куда не добраться. Для кого они, если вокруг нет домов и жителей!

Как мне, пенсионерке, добраться до врача, если автобусы не ходят, а остановки находятся бог знает где?! Сейчас мне пришлось уволиться с работы, а я работала в PERH сестрой по уходу. По состоянию здоровья мне надо ездить в Таллинн на физиотерапию два раза в неделю, потом мне назначат бассейн, а еще предстоит операция и зубной врач. Как простым людям без автомобиля добираться до города? На основании чего была перенесена остановка в такое неудобное место?

Я писала письма в Департамент транспорта, но они ничего не предпринимают».