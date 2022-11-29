Разбогатеют и женятся: три знака Зодиака в 2023 году ждет неземное счастье

РАК

Если представители этого знака послушают свою интуицию и сменят профессию в 2023 году, то смогут хорошо заработать. Конечно, это будет не очень простой путь. Но Рак способен его осилить, ведь желание повысить уровень своей жизни очень велик. В личных отношениях настанет момент сказать «прощай» отжившим отношениям. Грустить Раки будут немного. В награду они получат любовь всей жизни.

ДЕВА

Людей, рожденных под этим знаком, в грядущем 2023 году ждут глобальные перемены. Появится шанс показать миру накопленный потенциал. Им доверят ответственный проект, гонорар за который значительно увеличит их бюджет. На любовном фронте их ждет крушение старых жизненных установок. Но переосмысление своего поведения позволит рассмотреть в своем окружении того самого человека, с которым один раз и на всю жизнь.

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