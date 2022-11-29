Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023

Новый год 2023 стукнет совсем скоро. Перед новогодними праздниками можно привлечь в свою жизнь удачу, успех, деньги и везение, которые будут с вами весь год Кролика.

Для этого нужно сделать всего три вещи в доме, чтобы финансовая удача сопутствовала вас всегда.

Как привлечь деньги в Новый год 2023

Эксперты утверждают, что чистота в вашем доме привлекает благополучие и деньги. Чтобы иметь регулярный доход и не переживать за свои достатки, нужно регулярно убирать в доме.

По словам специалистов, не все знают о связи безденежья и грязи в жилище. Многие миллионеры начинают свою карьеру именно с дома. Там всегда порядок, чистота и минимализм. В офисе, рабочем кабинете и даже в личном авто никогда не найдется места бумажкам, хламу и разным безделушкам. Чтобы задобрить покровителя 2023 года и подняться вверх по карьерной лестнице, нужно провести в порядок свой дом.

Какие места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023