Волочкова пришла в суд за миллионной компенсацией из-за протечки

По оценке Волочковой, потоп повлек за собой тяжелые последствия, на восстановление которых потребуются миллионы рублей. Она добавила, что квартира якобы представляет собой «музейный экспонат».

Балерина потребовала с УК 3,5 млн рублей (54 тысячи евро) на ликвидацию последствий и 100 тыс. рублей (1500 евро) в качестве компенсации за моральный ущерб.

Волочкова пояснила, что квартира находится в собственности свыше 10 лет. Она отметила, что исправно оплачивала квитанции за обслуживание жилищного помещения. Она добавила, что ранее также случались протечки. В частности, квартира была затоплена в 2018 году, ее пришлось ремонтировать.

Представитель УК, в свою очередь, пояснил, что причиной потопа в жилье балерины «могли стать как погодные условия, так и ремонт крыши».