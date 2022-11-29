26-летняя Сандра, которую покусали злые собаки: впереди долгий путь к выздоровлению

«Они просто содрали ей весь скальп», – сказала Айри, мать 26-летней Сандры, через два дня после инцидента. Левое ухо и часть головы, а также волосы девушки были оторваны агрессивными собаками соседа.

Сандра, подвергшаяся нападению злых собак, была доставлена в больницу для операции в тяжелом состоянии. «Травмы Сандры настолько ужасны, слава Богу, что она вообще выжила. Если бы прошло еще несколько секунд, ее бы уже не было на этом свете», – говорила ее заплаканная мать.

По словам Айри, это была чистая удача, что ее сожитель услышал крики о помощи. «У Сандры очень серьезные травмы. Она потеряла так много крови, что ей до сих пор переливают кровь, почки работают плохо. У него не было никаких внутренних повреждений, но все же больше всего пострадала голова», – сказала ее мать.

Сейчас, спустя более двух недель после инцидента, Сандра, на которую было совершено нападение, говорит, что постепенно приходит в себя. «Это трудно, и впереди еще долгий путь», – уверена она. Она благодарна всем, кто ее поддержал.

Мать Сандры, Айри, сказала, что ее дочь выписали из больницы, но ее выздоровление идет медленно, и они ходят к врачам почти каждый день.

Благотворительная акция

В эту субботу в усадьбе Пуурмани состоялась распродажа выпечки, и члены Пуурманского общества спасения решили пожертвовать все вырученные средства от продажи блинов на помощь Сандре, пострадавшей от укусов злых собак. Номер банковского счета девочки был размещен в соцсетях.

Как прошла суббота в усадьбе Пуурмани? Меэлис, организатор блинной вечеринки и местный директор по культуре, сказал, что собралось много народу и что вырученные от продажи деньги, несомненно, помогут Сандре. «Пришло примерно 120-130 человек. Какова была выручка, я пока не могу сказать, но все прошло фантастически хорошо. Прекрасно, что люди хотят помочь своим ближним. Как организаторы мы довольны, мероприятие считаю успешным», – говорит Меэлис.

Благотворительная блинная вечеринка – это еще не все. В фейсбуковской группе Põltsamaa elu («Жизнь Пылтсамаа») люди призывают помочь Сандре.