Эротический роман британской писательницы «50 оттенков серого» стал бестселлером. В общей сложности по всему миру продалось около 100 миллионов копий. В феврале 2015 года в кинотеатрах вышла и долгожданная экранизация книги. Отельеры Meriton Old Town Garden Hotel так вдохновились бестселлером, что решили предложить своим гостям специальный пакет с перчинкой.
ВИДЕО ⟩ Страсть, которую можно купить: в отеле Старого города предлагают насладиться горячими утехами
Среди множества стандартных номеров на сайте бронированя журналисты портала Limon.ee наткнулись на необычное предложение – «Страстный отдых в отеле Meriton Old Town Garden «50 оттенков серого»».
Мы не смогли устоять перед соблазном и наведались в отель в гости, чтобы увидеть собственными глазами, что же входит в такое необычное предложение. Предлагаем посмотреть и вам!
Meriton Old Town Garden предлагает на выбор 3 пакета: стандартный, делюкс и рождественский. Отличие каждого пакета заключается в разнообразии предоставляемых вам эротических игрушек: так, например, в делюкс пакет, стоимостью от 129 евро входит: проживание на двух человек на одну ночь, завтрак, бутылка красного вина в номер, эротическое белье и игрушки, специальная табличка «не беспокоить», а также, особый контракт, заключаемый между двумя гостями.
По словам генерального менеджера отеля Расмуса-Раи Кууспу, такое пакетное предложение пользуется популярностью, поэтому они его постоянно обновляют и дополняют:
«Все зависит, конечно, от недели и сезона, например, в пятницу может быть продано и десять таких пакетов. Чаще всего такую услугу заказывают осенью и зимой, так как летом цены выше и свободных комнат остается мало. В среднем, могу сказать, что каждый выходные пять пакетов точно продается».
Цены в отеле на такое предложение начинаются от 89 евро и зависят от загруженности отеля и сезона. В стандартное предложение входит проживание в стандартном номере, однако при бронировании можно уточнить, свободны ли супериор или делюкс номера для повышения категории номера.