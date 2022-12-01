ВИДЕО ⟩ Страсть, которую можно купить: в отеле Старого города предлагают насладиться горячими утехами

Среди множества стандартных номеров на сайте бронированя журналисты портала Limon.ee наткнулись на необычное предложение – «Страстный отдых в отеле Meriton Old Town Garden «50 оттенков серого»».

Фото: Meriton Hotell

Мы не смогли устоять перед соблазном и наведались в отель в гости, чтобы увидеть собственными глазами, что же входит в такое необычное предложение. Предлагаем посмотреть и вам!

Meriton Old Town Garden предлагает на выбор 3 пакета: стандартный, делюкс и рождественский. Отличие каждого пакета заключается в разнообразии предоставляемых вам эротических игрушек: так, например, в делюкс пакет, стоимостью от 129 евро входит: проживание на двух человек на одну ночь, завтрак, бутылка красного вина в номер, эротическое белье и игрушки, специальная табличка «не беспокоить», а также, особый контракт, заключаемый между двумя гостями.

По словам генерального менеджера отеля Расмуса-Раи Кууспу, такое пакетное предложение пользуется популярностью, поэтому они его постоянно обновляют и дополняют:

«Все зависит, конечно, от недели и сезона, например, в пятницу может быть продано и десять таких пакетов. Чаще всего такую услугу заказывают осенью и зимой, так как летом цены выше и свободных комнат остается мало. В среднем, могу сказать, что каждый выходные пять пакетов точно продается».

