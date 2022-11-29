Новый Mercedes, алкоголь и никакой колбасы: опубликован райдер Гудкова

Александра Гудкова знает буквально каждый, ведь и раньше в КВН, и сейчас на телевидении с ним мало кто сравнится. Он не боится шутить на самые острые темы, не боится выглядеть глупо в кадре, вообще ничего не боится. Такая дерзость привлекает внимание, а потому Гудков — один из самых востребованных артистов на корпоративах.

Пару лет назад он отодвинул на второй план свою юмористическую деятельность и с головой ушел в бизнес (у Александра есть барбершоп) и создание музыкальных клипов и рекламных роликов. А теперь, когда из эфира убрали любимое многими шоу «Вечерний Ургант», на ТВ звезда вообще не появляется. Но работа у него имеется.

Еще в 2021-м за свой креатив Гудков получал чуть более одного миллиона долларов в год. Сегодня о таких деньгах мечтают многие артисты, заметно потерявшие в заработках, но Александр не против получить и больше. Тем более новогодние корпоративы стремительно надвигаются.

В распоряжении Телеграм-канала Mash появился интересный документ — райдер Александра. Теперь любой желающий сможет ознакомиться с его запросами. А она совсем не скромные. За вечер с Александром Гудковым придется заплатить минимум 3 миллиона рублей.