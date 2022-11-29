Привлекательность женщины зачастую зависит не только от внешности, но и от ее сексуальной энергии. При этом уровень либидо влияет как на влечение к партнеру, так и на эмоциональное состояние в целом. Оказывается, определенный вид спорта способствует повышению либидо, что доказали ученые из Университета Сакарья в Турции, пишет Супер.
Ученые выяснили, какой вид спорта повышает либидо у женщин
Ученые выяснили, какой вид спорта повышает либидо у женщин
Они провели исследование, в котором приняли участие 36 женщин, испытывающих трудности с возбуждением и достижением оргазма. В течение трех месяцев участницы эксперимента занимались пилатесом два раза в неделю. В конце концов выяснилось, что именно этот вид спорта повышает либидо и помогает достичь более яркого оргазма.
Женщины, участвовавшие в эксперименте, обратили внимание, что после регулярных занятий пилатесом у них увеличилась возбуждаемость, уменьшилась боль от полового акта и улучшилось настроение.