Ученые выяснили, какой вид спорта повышает либидо у женщин

Привлекательность женщины зачастую зависит не только от внешности, но и от ее сексуальной энергии. При этом уровень либидо влияет как на влечение к партнеру, так и на эмоциональное состояние в целом. Оказывается, определенный вид спорта способствует повышению либидо, что доказали ученые из Университета Сакарья в Турции, пишет Супер.