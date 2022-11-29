Американская рок-группа Metallica презентовала на своем канале в YouTube клип на песню Lux Æterna, пишет RUS TVNET.
ВСЕГО В 80 КИЛОМЕТРАХ ОТ ТАЛЛИННА! ⟩ Metallica выпустила новый клип и анонсировала тур по Европе
Музыканты назвали видео одним из самых крутых в их истории. Название сингла – Lux Æterna – на латыни означает «вечный свет».
Вместе с клипом Metallica поделились подробностями следующего одиннадцатого по счету альбома, который выйдет 14 апреля 2023 года под названием 72 Seasons. В нем будет 12 треков общей продолжительностью более 77 минут.
Предыдущий альбом Hardwired… To Self-Destruct вышел еще в 2016 году.
Также анонсирован мировой концертный тур, который начнется с выступления группы 27 апреля 2023 года в Амстердаме и завершится в сентябре 2024-го, охватив Европу, США, Канаду и Мексику. В каждом городе пройдет по два концерта. Всего за время тура Metallica даст 46 концертов в 22 городах. Самые ближыйшие к нам выступления состоятся 7, 8 и 9 июня 2024 года в Хельсинки.