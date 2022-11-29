Жителю Тарту, упавшему на автозаправке Circle K и разбившему в кровь руку, сказали, что у него неправильная обувь

Алвер, который решил заправить свой автомобиль в воскресенье днем, покинул заправочную станцию с порванными брюками и отбитыми пальцами. Circle K признает, что пятно топлива на бордюре и стало причиной падения жителя Тарту, но не видит своей вины, пишет Elu24. «Мне сказали, что я надел не ту обувь, наступил не на ту ногу и вообще все делал неправильно», – говорит пострадавший Алвер.