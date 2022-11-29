Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Жителю Тарту, упавшему на автозаправке Circle K и разбившему в кровь руку, сказали, что у него неправильная обувь

Кетлин Крузе
Жителю Тарту, упавшему на автозаправке Circle K и разбившему в кровь руку, сказали, что у него неправильная обувь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Erakogu

Алвер, который решил заправить свой автомобиль в воскресенье днем, покинул заправочную станцию с порванными брюками и отбитыми пальцами. Circle K признает, что пятно топлива на бордюре и стало причиной падения жителя Тарту, но не видит своей вины, пишет Elu24. «Мне сказали, что я надел не ту обувь, наступил не на ту ногу и вообще все делал неправильно», – говорит пострадавший Алвер.

«Я сломал четыре пальца!» – говорит Алвер из Тарту. Он поскользнулся, заправляя свой автомобиль на заправочной станции Circle K на улице Аардла в одно прекрасное воскресенье. 

Мужчина наступил на бордюр на автозаправке, когда собирался заправить свой автомобиль. «Бордюр был очень скользкий, потому что на нем было пятно от бензина», – уверен Алвер.

Ключевые слова
Наверх