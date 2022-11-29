Российский миллионер Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне и открыто выступающий против режима Владимира Путина, прилетел в Латвию на «каникулы», сообщает press.lv.
Российский миллионер, ненавидящий Путина, решил устроить каникулы в одной из стран Балтии
В последний раз бизнесмен был в Латвии в конце августа, когда организовывал пикник в честь Дня независимости Украины. Мероприятие состоялось в Риге при участии центра помощи украинцам Common Ground. Мероприятие собрало более тысячи человек.
В этот раз пикника не было. Цель визита в Латвию Евгений не раскрыл, отметив, что провел в Риге выходные. В своем Инстаграме он опубликовал несколько фотографий, сделанных в Латвии.
Чичваркин известен своей антипутинской позицией и с самого начала войны защищал Украину. При этом он критикует призыв украинских властей отозвать визы в Европу у всех россиян, за что получил массу негативных отзывов от украинцев. Но это не повлияло на его решение продолжать финансовую поддержку украинских вооруженных сил и украинских беженцев.