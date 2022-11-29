Российский миллионер, ненавидящий Путина, решил устроить каникулы в одной из стран Балтии

В последний раз бизнесмен был в Латвии в конце августа, когда организовывал пикник в честь Дня независимости Украины. Мероприятие состоялось в Риге при участии центра помощи украинцам Common Ground. Мероприятие собрало более тысячи человек.

В этот раз пикника не было. Цель визита в Латвию Евгений не раскрыл, отметив, что провел в Риге выходные. В своем Инстаграме он опубликовал несколько фотографий, сделанных в Латвии.