ВИДЕО ⟩ «Остается только идти воровать»: жителям Эстонии не на что накрыть рождественский стол

Такой дорогой продуктовой корзины Эстония не видела с момента восстановления независимости страны. Для того, чтобы прокормить семью, жители Эстонии тратят более 100 евро в неделю. Но праздники приближаются, расходы будут только расти. Журналисты программы Reporter сообщают, что больше всего цены повысились на сахар, муку, маргарин. Мясные изделия и вовсе подорожали на треть. Значит ли это, что гуся и свиное жаркое на рождественском столе увидят не все? Давайте скорее узнаем, что говорят местные жители. Действительно ли всё так плохо?

«Всё что обычно покупала, то и останется», – говорит Тийу.

«Конечно, мы что-то придумаем, обязательно, но это будет не так, как хотелось бы, более скромно. В этом году не будет ни гуся, ни утки. Сейчас это для нашей семьи уже роскошь», – считает Алла.

«Внимательно смотрю, что покупаю. Раньше покупала внукам чипсы, теперь не покупаю. Но рождественский вечер – это рождественский вечер, немного поднатужимся», – говорит пожилая собеседница журналисту Reporter.

«Уже многого нельзя, пенсия небольшая. Наверное, остается только идти воровать!» – говорит Нина.

Еще в прошлом году мы удивлялись росту цен на 5 процентов, а в этом году конца и края ему не видно. И что самое обидное, никто не может точно спрогнозировать, когда же повышение цен замедлится.

«В следующем году цены на некоторые товары будут расти, по данным различных банков, на 6-8 процентов. Количество товаров в продуктовой корзине наших клиентов снижается. Как говорят наши исследования, посетители заглядывают в несколько магазинов, идут по всем конкурентам», – говорит Каймо Нийтару, директор по закупками и ассортименту магазинов Prisma.

Потребители всё больше отказываются от эмоциональных покупок и дорогих деликатесов. Цена на мандарины и лимонад не изменилась по сравнению с прошлым годом, а вот кровяные колбаски подорожали примерно на 10-15 процентов, в зависимости от бренда. Но до Рождества еще остается немного времени, быть может, к 24 декабря эти цены будут выглядеть уже по-другому.

Зато в следующем году прогнозируется падение цены на красную рыбу.