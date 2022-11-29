Читатель Limon.ee хотел отправиться в Хельсинки на новом судне Tallink, но остался с носом. Юрист: пассажир имеет право на возврат стоимости билета

«Как правило, не имеет значения, каким именно транспортным средством осуществляется перевоз, если это эквивалентное транспортное средство. Однако в данном случае речь идет о совершенно новом корабле Tallink, который сама компания рекламирует как "самую яркую звезду Балтийского моря" в дополнение к его новизне. Кроме того, известно, что это судно предназначено не только для перевозки пассажиров, но и для развлечения, при этом о новом судне компания также говорит: "Самые приятные два часа" и предлагает людям: "Наполните морское путешествие первоклассными возможностями для отпуска, работы или качественного времяпрепровождения с семьей". Поэтому можно предположить, что при бронировании билетов на новое судно пассажир хочет путешествовать именно на нем и что он потеряет интерес к морской поездке, если она не будет организована на новом судне. Таким образом, пассажир имеет право на возврат стоимости билета.