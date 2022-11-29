В редакцию портала Limon.ee обратился Даниэль из Таллинна, который рассказал, что купил билеты на разрекламированный новый паром Tallink MyStar на линии Таллинн-Хельсинки, но за день до поездки оказалось, что через залив в Финляндию он отправится на другом судне, о чем его лично никто не предупредил. «Открыл электронную почту, там ничего не было. Если бы мы знали заранее, не стали бы переплачивать, а поехали судном другой компании», – говорит он.
Читатель Limon.ee хотел отправиться в Хельсинки на новом судне Tallink, но остался с носом. Юрист: пассажир имеет право на возврат стоимости билета
Даниэль рассказал, что рекламу нового судна MyStar видел буквально везде. Письмо читателя настолько гневное, что нам пришлось его подредактировать, чтобы опубликовать на портале. «Реклама звучала так заманчиво из каждого утюга», – говорит читатель Limon.ee, клюнувший на рекламу. Он с друзьями решил отправиться в Хельсинки на новеньком пароме, но за день до поездки в приложении отображалось совсем другое судно. Это был тот самый редкий случай, когда компания собралась в Хельсинки не ради Хельсинки, а ради нового парома.
«Это просто возмутительно, выходные испорчены! Они изменили бронирования своим клиентам и даже ничего не сообщили. Просто поменяли и всё!
Я должен был отправиться в путешествие на MyStar, за день до отправления захожу в бронь, и вижу что всё изменено, едем на других судах. На почте пусто, никакого сообщения. Мы выбрали Tallink только из-за нового парома, в противном случае мы бы не переплачивали всей компанией и поплыли бы паромом Viking Line, но уже поздно было что-то менять», – поделился Даниэль.
На сайте компании Tallink сказано:
«Прибытие MyStar задерживается, поэтому брони на паром изменены автоматически, о чем мы уведомим пассажиров смс-сообщением. До оформления изменений бронирования не отображаются в наших онлайн-каналах. В сложившейся ситуации служба поддержки может быть перегружена».
Мы обратились к руководителю по связям с общественностью AS Tallink Grupp Катри Линк, чтобы узнать, почему задерживается новый паром и где расстроенным путешественникам искать справедливости.
«Tallink приносит свои извинения всем клиентам, которые покупали билеты на MyStar за последние несколько месяцев, и как можно скорее сообщит всем пассажирам, когда ожидается прибытие MyStar на маршрут.
В связи с задержкой MyStar высокоскоростные лайнеры Tallink Star и Megastar продолжат ходить по обычному расписанию, состоящему из шести отправлений в день, до прибытия MyStar.
Кроме того, на главной странице на нашем веб-сайте есть информация о том, что выход парома на маршрут откладывается», – сказала она.
Линк добавляет, что они информировали пассажиров о смене корабля с помощью смс и после этого меняли бронирование. Дополнительные уведомления отправили только тем клиентам, которые не получили смс.
«В тексте смс мы меняли даты в соответствии с периодом, с которым имели дело. Сообщение, которое получили клиенты, выглядело так: "Дорогой клиент! В вашем бронировании изменен корабль. Если вы забронировали поездку на пароме MyStar в период с xx.xx.2022 – xx.xx.2023, ваше путешествие состоится на корабле Megastar. Если вы забронировали поездку на корабле Megastar, поездка состоится на корабле Star. Ваш Tallink".
Более того, клиентам, которые с нетерпением ждут путешествия на MyStar и уже купили билеты на конкретное судно, не нужно беспокоиться. Они могут связаться с нашей службой поддержки клиентов, и их билет будет изменен на момент выхода парома на маршрут.
Мы сожалеем, что запуск MyStar был отложен по независящим от нас причинам», – сказала Линк.
Портал Limon.ee также обратился за комментарием в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, чтобы узнать, какие есть варианты у тех клиентов, кого предложенные альтернативы компании Tallink не устраивают.
Отвечает Мерли Сийтан, юрист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора:
«Как правило, не имеет значения, каким именно транспортным средством осуществляется перевоз, если это эквивалентное транспортное средство. Однако в данном случае речь идет о совершенно новом корабле Tallink, который сама компания рекламирует как "самую яркую звезду Балтийского моря" в дополнение к его новизне. Кроме того, известно, что это судно предназначено не только для перевозки пассажиров, но и для развлечения, при этом о новом судне компания также говорит: "Самые приятные два часа" и предлагает людям: "Наполните морское путешествие первоклассными возможностями для отпуска, работы или качественного времяпрепровождения с семьей". Поэтому можно предположить, что при бронировании билетов на новое судно пассажир хочет путешествовать именно на нем и что он потеряет интерес к морской поездке, если она не будет организована на новом судне. Таким образом, пассажир имеет право на возврат стоимости билета.
При этом перевозчик обязан предложить пассажиру возможность добраться до пункта назначения в кратчайшие сроки. Если пассажир принимает это предложение, он не имеет права на возврат стоимости билета. Забронированные билеты могут быть изменены перевозчиком с согласия пассажира», – сказала Сийтан.