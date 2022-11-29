Окна Таллиннской горуправы украсят рождественские украшения, сделанные бездомными

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, которая примет участие в открытии выставки, Рождество – время хорошего настроения и добрых дел, но для многих праздники омрачены жизненными трудностями.

Фото: Таллиннская горуправа

«Клиенты Центра социальной работы – это люди, у которых нет собственного дома, сталкивающиеся со множеством проблем и вынужденные выживать. Помимо решения житейских проблем, сотрудники центра стараются предложить своим клиентам занятия, которые помогают привнести в их жизнь хотя бы немного позитивных эмоций. Как здорово, что у нас есть возможность поделиться творчеством этих людей с жителями города», – сказала Бешкина.

Фото: Таллиннская горуправа

«Наши клиенты воодушевляются, когда их работы приносят радость не только им самим, но и другим горожанам. Таким образом клиенты выражают благодарность за все то, что они сами получают от города, – добавила директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пыльдемаа. – Мы начали подготовку к рождественской выставке еще в сентябре, распределяя элементы композиций между отделениями и разъясняя программу выставки. Теперь выставка оформлена, чтобы радовать публику».