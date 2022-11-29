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Окна Таллиннской горуправы украсят рождественские украшения, сделанные бездомными

Limon.ee
Окна Таллиннской горуправы украсят рождественские украшения, сделанные бездомными
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Окна Таллиннской горуправы украшены рождественскими украшениями, сделанные бездомными
Окна Таллиннской горуправы украшены рождественскими украшениями, сделанные бездомными Фото: Таллиннская горуправа

29 ноября в 16.00 в окнах Таллиннской горуправы (пл. Вабадузе, 7) открывется рождественская выставка, состоящая из работ, сделанных клиентами и сотрудниками Таллиннского центра социальной работы. На выставке представлены композиции, выполненные с применением различных техник и материалов.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, которая примет участие в открытии выставки, Рождество – время хорошего настроения и добрых дел, но для многих праздники омрачены жизненными трудностями.

Фото: Таллиннская горуправа

«Клиенты Центра социальной работы – это люди, у которых нет собственного дома, сталкивающиеся со множеством проблем и вынужденные выживать. Помимо решения житейских проблем, сотрудники центра стараются предложить своим клиентам занятия, которые помогают привнести в их жизнь хотя бы немного позитивных эмоций. Как здорово, что у нас есть возможность поделиться творчеством этих людей с жителями города», – сказала Бешкина.

Фото: Таллиннская горуправа

«Наши клиенты воодушевляются, когда их работы приносят радость не только им самим, но и другим горожанам. Таким образом клиенты выражают благодарность за все то, что они сами получают от города, – добавила директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пыльдемаа. – Мы начали подготовку к рождественской выставке еще в сентябре, распределяя элементы композиций между отделениями и разъясняя программу выставки. Теперь выставка оформлена, чтобы радовать публику».

Фото: Таллиннская горуправа
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