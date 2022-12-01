Самые опасные дни декабря – это дни, в которые существует повышенная вероятность повстречать на своем пути большие проблемы и неурядицы. Астрологи рассказали, в какие из дней декабря вам необходимо будет проявлять максимальную осторожность, пишет slovofraza.com.
Четыре самых опасных дня в декабре 2022
В последний месяц года будет четыре опасных дня. Каждый из них будет уникален, поэтому подход к решению проблем и неурядиц в каждый из них будет разным. В такие дни важно абсолютно всё – начиная с того, как вы реагируете на проблемы и заканчивая вашим внешним видом.
6 декабря – переход Меркурия в знак Козерога
Меркурий в Козероге чувствует себя достаточно плохо. Его энергетические потоки искажаются, поэтому люди становятся более скрытными. С 6 числа и до конца года нас ждет сниженная продуктивность, что вкупе с приближающимися праздниками существенно сказывается на эффективности любого труда и любых дел в целом. Стихия Земли будет искажать информационные потоки, потому остерегайтесь слухов и сплетен, особенно в сам день перехода 6 декабря.
10 декабря – переход Венеры в знак Козерога
Далее за Меркурием в знак Козерога войдет и Венера, с которой он находится сейчас в относительной близости. Венера в Козероге тоже ощущает себя плохо, поэтому можно сделать простой вывод о том, что последние 20 дней 2022 года будут крайне непростыми. Сам день перехода отметится повышенной жадностью людей, эгоизмом, а в некоторых случаях еще и нервозностью, которая придет на смену атараксии и собранности.
21 декабря – день зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние – день далеко не самый простой. Он может быть унылым и грустным, но в этот раз он, наоборот, будет немного нервным, так как в это время Солнце отдаст бразды правления Луне, а убывающая Луна в этот день окажется в знаке Стрельца. Такое положение Луны крайне негативно сказывается на ее энергетике, поэтому день окажется достаточно сложным, непредсказуемым. Многие люди будут вести себя агрессивно и очень недоверчиво.
29 декабря – самый опасный день декабря
29 декабря произойдет сразу два важных события. Первое – начало ретроградного движения Меркурия. Мало того, что он находится в очень неблагоприятном положении в знаке Козерога, так еще и начнет обратное движение, чем спровоцирует появление еще больших проблем. Будьте осторожнее в последние дни 2022 года в плане общения с незнакомыми людьми. Никому не рассказывайте о своих планах на новогоднюю ночь и начало 2023 года.
Меркурий и Венера 29 числа окажутся в соединении друг с другом. По аналогии с предыдущим соединением этих двух планет, которое было в ноябре, 29 декабря не стоит ругаться, а также утопать в мыслях о прошлом. В этот день люди станут более мстительными, негативными и непредсказуемыми. Будьте осторожнее и не переходите никому дорогу.