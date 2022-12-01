Четыре самых опасных дня в декабре 2022

В последний месяц года будет четыре опасных дня. Каждый из них будет уникален, поэтому подход к решению проблем и неурядиц в каждый из них будет разным. В такие дни важно абсолютно всё – начиная с того, как вы реагируете на проблемы и заканчивая вашим внешним видом.

6 декабря – переход Меркурия в знак Козерога

Меркурий в Козероге чувствует себя достаточно плохо. Его энергетические потоки искажаются, поэтому люди становятся более скрытными. С 6 числа и до конца года нас ждет сниженная продуктивность, что вкупе с приближающимися праздниками существенно сказывается на эффективности любого труда и любых дел в целом. Стихия Земли будет искажать информационные потоки, потому остерегайтесь слухов и сплетен, особенно в сам день перехода 6 декабря.

10 декабря – переход Венеры в знак Козерога

Далее за Меркурием в знак Козерога войдет и Венера, с которой он находится сейчас в относительной близости. Венера в Козероге тоже ощущает себя плохо, поэтому можно сделать простой вывод о том, что последние 20 дней 2022 года будут крайне непростыми. Сам день перехода отметится повышенной жадностью людей, эгоизмом, а в некоторых случаях еще и нервозностью, которая придет на смену атараксии и собранности.

21 декабря – день зимнего солнцестояния