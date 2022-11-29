Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Известная российская актриса неожиданно скончалась в 37 лет

Limon.ee
Известная российская актриса неожиданно скончалась в 37 лет
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

Тело 37-летней женщины обнаружил ее ребенок и пытался вызвать помощь, пишет «Стархит».

Актриса театра и кино Наталия Стешенко была найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Правоохранители работают на месте ЧП, причины смерти 37-летней Наталии Стешенко пока не озвучиваются.

К слову, на счету Наталии всего две работы в кино: в прошлом она играла главную роль в комедийном сериале «Лига обманутых жен», а также засветилась в проекте «Инспектор Купер». В 2000 году Наталия Стешенко завоевала титул «Мисс Казахстан», но решила поменять карьеру модели на актерскую, окончив ВГИК.
Ключевые слова
Наверх