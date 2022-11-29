Известная российская актриса неожиданно скончалась в 37 лет

Актриса театра и кино Наталия Стешенко была найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Правоохранители работают на месте ЧП, причины смерти 37-летней Наталии Стешенко пока не озвучиваются.

К слову, на счету Наталии всего две работы в кино: в прошлом она играла главную роль в комедийном сериале «Лига обманутых жен», а также засветилась в проекте «Инспектор Купер». В 2000 году Наталия Стешенко завоевала титул «Мисс Казахстан», но решила поменять карьеру модели на актерскую, окончив ВГИК.