Девять пород собак, которые хорошо уживаются с кошками

Колли

Вообще, далеко не все пастушьи собаки легко уживаются на одной площади с кошками. Но этого нельзя сказать про колли. Чему есть одно простое объяснение: сейчас колли – это, скорее друзья и компаньоны, чем пастушьи собаки. Пасти овец приходится очень немногим из них.

Собаки этой породы очень мягкие, заботливые и тактичные. И они очень добродушно относятся к кошкам. Теперь их стадо – домочадцы и домашние питомцы.

Мопс

Мопсу просто лень выяснять отношения с кошками. Он – настоящий увалень. И ни в коем случае не будет ущемлять кота. Если, конечно, кот не посягнет на святое: на любимое спальное место мопса.

Эти собаки общительны и совершенно не агрессивны. И даже не ревнивы. Потому что, чего ревновать, если они и так знают, что их любят? Поэтому можете спокойно «подселять» кота в дом, где безраздельно царствует ваш мопс.

Бассет-хаунд

Вечно грустная морда бассета очень обманчива, это, знаете-ли, очень удобная маска. На самом деле бассет-хаунд — веселый, общительный и жизнерадостный пес.