Кто сказал, что кошки и собаки – заклятые враги? Они могут быть заклятыми друзьями. Если их правильно друг другу подобрать. Вот породы собак, которые хорошо уживаются с кошками, пишет novochag.ru.
Девять пород собак, которые хорошо уживаются с кошками
Неплохо уживаются с кошками большие и спокойные собаки. Им просто нечего делить с представителями семейства кошачьих. Но и из этого правила есть исключения. Некоторые маленькие собаки тоже способны подружиться с котами.
Ньюфаундленд
Ньюфаундленды – сама доброта. Они толерантны ко всем питомцам. Это замечательное свойство характера для такой большой собаки. Они терпеливые, спокойные, покладистые и очень разумные. Можете заводить хоть кошку, хоть другое домашнее животное, ньюф его примет. Тот самый случай, когда «солдат ребенка не обидит».
Одна проблема, все-таки он очень большой и тяжелый. Всякую мелочь вроде котят, хомячков, морских свинок лучше, все-таки с дороги этого гиганта убирать. Затопчет невзначай...
Немецкий дог
Ещё один гигантский питомец, совершенно безвредный для котиков. Он также будет снисходительно терпеть все кошачьи шалости, взирая на всех, кто меньше его, с высоты собственного достоинства. Он не обидит котенка, даже если тот будет слишком его доставать. В крайнем случае вздохнет и уйдет куда-нибудь подальше от расшалившегося питомца.
Золотистый ретривер
О доброте и очень покладистом характере золотистых ретриверов ходят легенды. Собаки этой породы отлично уживаются, как с кошками, так и с другим питомцами.
У голденов очень высокий интеллект, они занимают 4 место в списке самых умных пород по Стэнли Корену, их легко дрессировать, из них получаются хорошие поводыри, спасатели и поисковики.
Колли
Вообще, далеко не все пастушьи собаки легко уживаются на одной площади с кошками. Но этого нельзя сказать про колли. Чему есть одно простое объяснение: сейчас колли – это, скорее друзья и компаньоны, чем пастушьи собаки. Пасти овец приходится очень немногим из них.
Собаки этой породы очень мягкие, заботливые и тактичные. И они очень добродушно относятся к кошкам. Теперь их стадо – домочадцы и домашние питомцы.
Мопс
Мопсу просто лень выяснять отношения с кошками. Он – настоящий увалень. И ни в коем случае не будет ущемлять кота. Если, конечно, кот не посягнет на святое: на любимое спальное место мопса.
Эти собаки общительны и совершенно не агрессивны. И даже не ревнивы. Потому что, чего ревновать, если они и так знают, что их любят? Поэтому можете спокойно «подселять» кота в дом, где безраздельно царствует ваш мопс.
Бассет-хаунд
Вечно грустная морда бассета очень обманчива, это, знаете-ли, очень удобная маска. На самом деле бассет-хаунд — веселый, общительный и жизнерадостный пес.
Бассеты не знают, что такое агрессия, у них другие жизненные приоритеты, им бы вкусно поесть, да сладко поспать. Поэтому собака этой породы прекрасно подходит для совместной жизни с кошкой. Более того, бассету даже нужно, чтобы кроме него в доме жил другой питомец, если хозяева работают. Иначе соседи будут вынуждены слушать завывания тоскующего пса.
Пудель
А пудель просто слишком умный, чтобы конфликтовать с другими питомцами, в том числе и с кошками. Эти собаки занимают второе место после бордер-колли в рейтинге самых умных пород, составленном Стенли Кореном.
Пудель бдителен, но не агрессивен, это, наверное, одна из самых легко обучаемых пород в мире. Недаром его еще называют «звездой цирка». Если в доме живут пудель и кот, можете быть абсолютно спокойными за усатого.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Сложно представить себе животное, которое могло бы не дружить с этим убийственно обаятельным песиком. Эта небольшая собака не будет пугать кота своими размерами и запросто подружится с представителем «чуждого» семейства.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели – отличные компаньоны. В том числе и для котов. Вместе они точно не будут скучать, пока вы где-то там ходите. Правда, там где два питомца хорошо резвятся, там гораздо больше уборки... Зато вы будете спокойны, зная, что ваши звери не скучают.
Такса
Такса, конечно, много о себе думает и явно считает себя очень большой и бесстрашной собакой. Насчёт первого с таксой можно было бы поспорить, но второе – отличный повод завести кота. Такса будет относиться к представителю семейства кошачьих снисходительно, и немного свысока, даже если котик будет намного превосходить ее ростом и весом. Как взрослая к ребенку.
И напоследок один совет. В принципе, ужиться в одной квартире могут собаки и кошки совершенно разных пород, если их познакомить в нежном возрасте. В этом случае есть все шансы, что щенки и котята вырастут неразлучными друзьями.