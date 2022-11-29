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Чем страшен день 29 ноября: Тамара Глоба ошарашила своими словами

Limon.ee
Чем страшен день 29 ноября: Тамара Глоба ошарашила своими словами
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29 ноября лучше не садиться за руль. Иллюстративное фото
29 ноября лучше не садиться за руль. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Иногда бывают такие дни, когда планеты восстают против человечества, пишет teleprogramma.pro.

29 ноября - очень напряженный день, в который возможны непредвиденные ситуации на дорогах. Это день повышенной аварийности, предупредила астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

Однако не стоит отчаиваться и принимать свою тяжелую судьбу. Астрологи уверены, что люди вправе корректировать предначертанное, именно для этого и даются прогнозы.

Поэтому желательно 29 ноября максимально ограничить свое передвижение, лучше избегать оживленных трасс, по возможности не садиться за руль и в транспорт, не иметь дел с опасными предметами.

Проведите этот день с близкими и друзьями в комфортной обстановке, если это возможно.

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