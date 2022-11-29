Чем страшен день 29 ноября: Тамара Глоба ошарашила своими словами

Однако не стоит отчаиваться и принимать свою тяжелую судьбу. Астрологи уверены, что люди вправе корректировать предначертанное, именно для этого и даются прогнозы.

Поэтому желательно 29 ноября максимально ограничить свое передвижение, лучше избегать оживленных трасс, по возможности не садиться за руль и в транспорт, не иметь дел с опасными предметами.

Проведите этот день с близкими и друзьями в комфортной обстановке, если это возможно.