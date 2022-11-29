В Литве передумали: Светлане Лободе не будут запрещать въезд в страну

«МИД обратилось к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее занесения в список нежелательных лиц», – сказала ранее Левицките.

Она отметила, что во время дальнейшего выяснения фактов о Лободе стало понятно, что Литва как правовое государство не может внести украинскую исполнительницу в список нежелательных для въезда в Литву лиц, пишет gordonua.com.

Сегодня в соцсети Инстаграм танцор из Украины Олег Евтушенко, проживший в Эстонии около полугода, выступил в поддержку Светланы Лободы и осудил действия литовских властей.

Фото: Инстаграм/Скриншот Олега Евтушенко