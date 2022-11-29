Пресс-секретарь главы литовского Министерство иностранных дел Литвы (МИД) Паулина Левицките заявила, что не нашлось юридической основы для внесения в список персон нон грата украинской певицы Светланы Лободы. Об этом 28 ноября сообщило литовское издание Delfi.
В Литве передумали: Светлане Лободе не будут запрещать въезд в страну
В Литве передумали: Светлане Лободе не будут запрещать въезд в страну
«МИД обратилось к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее занесения в список нежелательных лиц», – сказала ранее Левицките.
Она отметила, что во время дальнейшего выяснения фактов о Лободе стало понятно, что Литва как правовое государство не может внести украинскую исполнительницу в список нежелательных для въезда в Литву лиц, пишет gordonua.com.
Сегодня в соцсети Инстаграм танцор из Украины Олег Евтушенко, проживший в Эстонии около полугода, выступил в поддержку Светланы Лободы и осудил действия литовских властей.
Справка:
- В настоящее время Светлана Лобода проживает в Латвии;
- 25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Лободу в список персон нон грата. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что Лобода представляет опасность для страны с учетом ее прежней позиции в отношении России. Сама певица назвала эту информацию вбросом и черным пиаром в ее сторону;
- До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами;
- 24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Светлана Лобода впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября украинская певица заявила, что выделит миллион гривен (около 26 тысяч евро) на восстановление Ирпеня.