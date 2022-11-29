Воробей: «Приехала в Израиль и обнаружила столько талантов. Пора делать «Ханукальные встречи Пугачевой»

Елена Воробей встретила в Израиле коллег, которые уехали из России после начала войны в Украине. По словам 55-летней юмористки, артисты не остались без работы и легко могут создать свое шоу.

«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте: Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Ваню Урганта и даже Моргенштерна. Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были «Рождественские встречи», а не пора ли делать «Ханукальные встречи Пугачевой?» – говорит Воробей.