Юмористка вслед за многими коллегами эмигрировала в Израиль. За рубежом Елена не сидит без дела, а дает концерты и записывает новые песни. У пародистки столько креативных идей, что она может помочь заработать самой Алле Пугачевой, пишет «Стархит».
Воробей: «Приехала в Израиль и обнаружила столько талантов. Пора делать «Ханукальные встречи Пугачевой»
Воробей: «Приехала в Израиль и обнаружила столько талантов. Пора делать «Ханукальные встречи Пугачевой»
Елена Воробей встретила в Израиле коллег, которые уехали из России после начала войны в Украине. По словам 55-летней юмористки, артисты не остались без работы и легко могут создать свое шоу.
«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте: Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Ваню Урганта и даже Моргенштерна. Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были «Рождественские встречи», а не пора ли делать «Ханукальные встречи Пугачевой?» – говорит Воробей.
Воробей в буквальном смысле начала жизнь с чистого листа: она обзавелась домом, обрела заграничных поклонников и, возможно, еще построит новые отношения. Как известно, весной звезда сбежала от жениха-госслужащего прямо накануне свадьбы.