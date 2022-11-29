МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ ⟩ 11-летний сын Сильвии Ильвес завоевал награду на музыкальном конкурсе в Чехии

Сильвия рассказала Elu24, что конкурс проводится в 55-й раз в чешском городе Усти-над-Лабем. «Это очень давний конкурс, и за эти годы его уровень поднялся на очень высокую ступень, так что никто не станет тратить на него свои деньги или время», – Сильвия утверждает, что в нем принимают участие самые сильные молодые пианисты Европы.