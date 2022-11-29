Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ ⟩ 11-летний сын Сильвии Ильвес завоевал награду на музыкальном конкурсе в Чехии

Анналийза Кёсс
11-летний сын Сильвии Ильвес завоевал награду на музыкальном конкурсе в Чехии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сын эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес 11-летний Стефан завовал на международном конкурсе пианистов второе место.

Сильвия рассказала Elu24, что конкурс проводится в 55-й раз в чешском городе Усти-над-Лабем. «Это очень давний конкурс, и за эти годы его уровень поднялся на очень высокую ступень, так что никто не станет тратить на него свои деньги или время», – Сильвия утверждает, что в нем принимают участие самые сильные молодые пианисты Европы.

«В прошлом году Стефан получил диплом, но в этом году он занял второе место в своей возрастной группе», – говорит гордая мать, отмечая, что для того, чтобы достичь вершины, требуется огромное количество упорного труда и усилий.

Ключевые слова
Наверх