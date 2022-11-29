Сестра Жанны Фриске опубликовала ранее неизвестное фото беременной певицы

В воскресенье в России праздновался День матери. Об этом вспомнила и Наталья Фриске, опубликовав фото своей покойной сестры в положении, которая в силу тяжелого состояния здоровья и длительного непрерывного лечения после родов не смогла насладиться материнством.

На снимке Жанна позирует на фоне «зеленой» стены в ярко-розовом слитном купальнике, который хорошо подчеркивает ее беременность. Судя по размеру живота, Жанна находилась во время фотосьемки не менее чем на 7-8 месяце беременности. Также видно, что во время беременности артистка набрала в весе. Однако лишние килограммы ее нисколько не портят, а лишь подчеркивают положение будущей матери.

Наталья Фриске поблагодарила сестру за подаренную жизнь Платону, а также выразила уверенности, что Жанна была бы лучшей матерью для «нашего маленького принца». «Как жаль что мы не успели насладиться этими моментами», – добавила Наталья Фриске.

Несмотря памятную публикацию Фриске вновь подверглась критике. Ее обвинили в попытке пиарится за счет усопшей звездной сестры. «Да сколько можно-то? Дайте Жанне спокойно покоиться! Никак не угомонится эта семейка!» – пишут комментаторы.