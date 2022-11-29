Мила Кунис попала в скандал из-за борща

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис оскандалилась своим кулинарным заявлением в отношении украинского борща.

В рамках проекта издания Harper`s о еде, которую едят знаменитости, Кунис поведала о том, как проходит ее день и что она ест на протяжении дня. В частности, оказалось, что у Кунис мало времени и она начинает свое утро с кофе, а после того, как отвозит детей в школу, завтракает тостом с авокадо и яйцами.

Она также поведала, что очень вкусно готовит ее мама и балует ее «русской едой»: варениками, пельменями, а также «очень российским супом –борщом».

«Российский стол – это постоянная еда. Можно начать с вареников, пельменей, потом можно приготовить борщ, это такой очень российский суп из буряка. Россияне в целом любят копченую рыбу и рыбу в целом. Соленую рыбу, копченую рыбу, россияне или украинцы. Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть», – заявила Кунис.

Ранее актриса вместе со своим мужем собирали деньги на помощь пострадавшим от войны украинцам, а также она говорила, что война России против Украины заставили ее чувствовать себя украинкой.

Между тем, пользователи соцсетей оскорбили откровения актрисы. Так, главный редактор украинского СМИ написала: «Можно родиться в Украине, собрать 30 млн долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians».

Напомним, ранее Кунис поделилась трогательным моментом, связанным со своей дочерью. Украинка по происхождению Кунис, поделилась деталями разговора с девочкой в программе Джоша Горовица. По словам актрисы, когда они с ее супругом Эштоном стали собирать помощь для Украины, ее дочь спросила, идет ли в Украине война и правда ли, что Кунис родилась в Украине. «Я ответила – да. Она спросила: получается, что я наполовину украинка?. Я ответила, что да. И тогда она: дааа! Она была очень горда», –рассказывала Кунис.