Снова одна, снова в последний раз: Каменских поделилась новостью с поклонниками

Сама певица запостила фрагмент песни и написала пост. «Эта зима, пожалуй, одна из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что, несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Ибо та безграничная любовь и жажда жизни, присущие украинскому народу, наделяет каждого из нас незаурядной силой. »Мама-зима« уже на всех цифровых платформах, чтобы напомнить вам: свет, имеющийся внутри нас, способен растворить любую тьму. А любовь и вера в свои силы согреют даже в сильнейший холод», – написала она.

Напомним, ранее звезда активно показала миллионам фолловеров в соцсетях свою патриотическую позицию. Вот и сейчас артистка на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, который посвящен тому, как изменилось мироощущение украинцев после начала полномасштабного военного вторжения России. «Мы стали чувствовать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше. Но то, что осталось неизменным – это любовь и правда. Они всегда были с нами, а сейчас в трудные времена стоят за спиной каждого украинца. Они были, есть и будут. Это единство и поддержка друг друга. Это единомышленники, с которыми мы смотрим в одном направлении ради общей цели. А сегодня наша цель – это победа света над тьмой, правды над ложью», – написала певица.