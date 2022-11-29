Военная агрессия России против Украины вызвала серьезный дефицит электроэнергии в Финляндии, и цены на электричество резко выросли. Чтобы избежать широкомасштабных отключений электричества по всей стране, исследователи считают, что необходимо сократить использование энергоемких бытовых приборов. Новые интеллектуальные счетчики позволят государству регулировать их использование и не отключать полностью, сообщает Ilta-Sanomat.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ⟩ В Финляндии будут отключать электричество в часы пик с помощью системы дистанционного учета
В Финляндии будут отключать электричество в часы пик с помощью системы дистанционного учета
Финляндия готовится к возможным отключениям электроэнергии. Людей просят быть энергоэффективными. По мнению многих финских экспертов в области энергетики и рынка электроэнергии, хорошей альтернативой блэкаутам могли бы стать интеллектуальные дистанционные счетчики, которые умеют удаленно отключать энергоемкие бытовые приборы для снижения потребления во время пикового спроса, пишет Elu24.
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