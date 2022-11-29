КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ⟩ В Финляндии будут отключать электричество в часы пик с помощью системы дистанционного учета

Финляндия готовится к возможным отключениям электроэнергии. Людей просят быть энергоэффективными. По мнению многих финских экспертов в области энергетики и рынка электроэнергии, хорошей альтернативой блэкаутам могли бы стать интеллектуальные дистанционные счетчики, которые умеют удаленно отключать энергоемкие бытовые приборы для снижения потребления во время пикового спроса, пишет Elu24.

Таким образом, страна могла бы, по крайней мере, гарантировать свет и воду для домашних хозяйств во время серьезного дефицита энергии, и не было бы необходимости в масштабных отключениях электроэнергии.