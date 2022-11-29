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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ⟩ В Финляндии будут отключать электричество в часы пик с помощью системы дистанционного учета

Хевели Туйск
В Финляндии будут отключать электричество в часы пик с помощью системы дистанционного учета
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Экономим электроэнергию! Иллюстративное фото
Экономим электроэнергию! Иллюстративное фото Фото: Tairo Lutter

Военная агрессия России против Украины вызвала серьезный дефицит электроэнергии в Финляндии, и цены на электричество резко выросли. Чтобы избежать широкомасштабных отключений электричества по всей стране, исследователи считают, что необходимо сократить использование энергоемких бытовых приборов. Новые интеллектуальные счетчики позволят государству регулировать их использование и не отключать полностью, сообщает  Ilta-Sanomat.

Финляндия готовится к возможным отключениям электроэнергии. Людей просят быть энергоэффективными. По мнению многих финских экспертов в области энергетики и рынка электроэнергии, хорошей альтернативой блэкаутам могли бы стать интеллектуальные дистанционные счетчики, которые умеют удаленно отключать энергоемкие бытовые приборы для снижения потребления во время пикового спроса, пишет Elu24.

Таким образом, страна могла бы, по крайней мере, гарантировать свет и воду для домашних хозяйств во время серьезного дефицита энергии, и не было бы необходимости в масштабных отключениях электроэнергии.

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