В спортивном центре Раквере появилась удивительная рождественская елка. Глядя на нее, ты понимаешь, сколько выдающихся достижений у спортсменов, команд и тренеров города и округа, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Елочка-спортсменка: в Раквере установили потрясающую рождественскую красавицу
«Если ваши кубки и медали грустят на полке и покрываются пылью, вы можете сделать из них рождественскую елочку. Позвоните Теэту и Райко и пообщайтесь», – пишет спортивный центр Раквере на своей странице в Facebook.
Так и родилась рождественская елка «Европейский город спорта», созданная из выдающихся достижений более пятисот спортсменов, команд и тренеров из города Раквере и Ляэне-Вирумаа.
Окончательное завершение работ над великолепным семиметровым произведением искусства отпразднуют в день второго Адвента в Раквере в четыре часа дня. На празднике будут угощать пряниками и горячим чаем.
Идея создания спортивной елки принадлежит спортивному центру Раквере, за художественное оформление отвечает Теэт Суур, а за техническое воплощение Райко Каасик из профессионального училища Раквере. Корзины с призами уже получены от Союза спорта Ляэне-Вирумаа, от спортивного холла Вяйке-Maaрья, спортивного комплекса Vinni и других спортивных организаций.