ФОТО ⟩ Елочка-спортсменка: в Раквере установили потрясающую рождественскую красавицу

«Если ваши кубки и медали грустят на полке и покрываются пылью, вы можете сделать из них рождественскую елочку. Позвоните Теэту и Райко и пообщайтесь», – пишет спортивный центр Раквере на своей странице в Facebook.

Так и родилась рождественская елка «Европейский город спорта», созданная из выдающихся достижений более пятисот спортсменов, команд и тренеров из города Раквере и Ляэне-Вирумаа.

Окончательное завершение работ над великолепным семиметровым произведением искусства отпразднуют в день второго Адвента в Раквере в четыре часа дня. На празднике будут угощать пряниками и горячим чаем.