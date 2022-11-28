Десятки состоятельных, ярких и выдающихся жителей Эстонии, а также стран Балтии и Скандинавии стали обладателями престижной европейской премии Top brands & persons THE BEST. Заветные статуэтки достались работникам медицины, культуры, бизнеса, шоу-бизнеса, фитнеса... В общей сложности лучшие из достойных в 15 различных бизнес-категориях получили свои награды в пятницу вечером, 25 ноября.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит?! Такого количества богачей в одном отеле Таллинн еще не видел
Такое событие в эстонской столице прошло не в первый раз. Это пятая по счету церемония вручения премий, которая является традиционной. Она не останавливалась ни на миг, даже во время пандемии коронавируса в лучших отелях Таллинна проходили банкеты, на которых награждали победителей. В этот раз лучших из лучших чествовали в легендарном столичном отеле «Олимпия».
По словам представителя коммуникационного агентства FROG-MEDIA, учредителя премии Алены Кузнецовой, она очень счастлива, что их компания смогла в этом году наградить так много людей.
«По случаю юбилея премии мы решили сделать исключение. Для выбора лауреатов этого года мы не привлекали экспертов и компетентное жюри. Мы решили дать возможность быть заметными всем, кто подавал заявку в прошлые годы, но по разным причинам не становился лауреатом премии. Кроме того, мы решили пригласить и еще раз поблагодарить лауреатов прошлых лет», – говорит Алена Кузнецова.
Церемонию вручения премий вел известный диджей и ведущий Денис Кораблев, который рассказал, что сейчас живет и работает на две страны. По словам шоумена, его выбор пал на Эстонию, потому что здесь много друзей и он по-прежнему пользуется спросом, а в Финляндии довольно много состоятельных людей, говорящих на русском, и они хотят праздника чуть ли не каждую неделю, поэтому там очень здорово зарабатывать деньги.
Помимо ведущего Кораблева на премии работал диджей, а в перерывах между награждением лучших из достойных и трапезой, гостей развлекали и модели, и танцоры, и певцы.
Выходящее в новом формате шоу Limon LIVE с ведущими Светланой Карабут и Эдгаром Гергелем тоже удостоено премии в номинации: «Прорыв года в СМИ Эстонии в 2022 году».
European Award Top brands & persons THE BEST – это ежегодное определение лидеров в разных сферах бизнеса, это по-настоящему уникальное мероприятие, аналогов, которого нет в странах Балтии и Скандинавии. Победители выбираются экспертами премии после голосования и тщательного изучения официальных страниц в социальных сетях, рекомендаций и отзывов, заслуженных достижений. Но в этом году, как мы написали выше, всё было по-другому.
Смотрите галерею с церемонии вручения премий!