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ФОТО ⟩ 19-летнему молдаванину, приехавшему в Эстонию на заработки, предъявлено обвинение в изнасиловании

Кетлин Крузе
19-летнему молдаванину, приехавшему в Эстонию на заработки, предъявлено обвинение в изнасиловании
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Фото: Madis Veltman

19-летний молдаванин, надеявшийся хорошо заработать в Эстонии, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки. В то время как его адвокат просит освободить молодого человека из-под стражи, прокурор утверждает, что парень покинет Эстонию: «Он сам сказал, что из-за этого он немедленно уедет из Эстонии. У него есть много причин избегать разбирательств».

19-летний Артем Табунчич встал, когда фотограф вошел в зал суда. Он не пытался скрыть свое лицо, пишет Elu24.

Молодой молдаванин, который находится под стражей с августа, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки, с которой он был знаком. «В настоящее время я нахожусь в Таллиннской тюрьме», – ответил молодой человек на вопрос судьи. Хотя адвокат 19-летнего Артема добивается его освобождения из-под стражи, именно отсутствие постоянного места жительства может затормозить его освобождение. «Это иностранный гражданин, который до ареста также не имел работы. Кроме того, у него нет постоянного места жительства», – заметила прокурор Рита Синивяли. Она добавила, что молодой человек даже сам сказал, что из-за этого он немедленно покинет Эстонию: «У него есть много причин, чтобы избежать разбирательства».

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