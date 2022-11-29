19-летний молдаванин, надеявшийся хорошо заработать в Эстонии, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки. В то время как его адвокат просит освободить молодого человека из-под стражи, прокурор утверждает, что парень покинет Эстонию: «Он сам сказал, что из-за этого он немедленно уедет из Эстонии. У него есть много причин избегать разбирательств».
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ФОТО ⟩ 19-летнему молдаванину, приехавшему в Эстонию на заработки, предъявлено обвинение в изнасиловании
19-летнему молдаванину, приехавшему в Эстонию на заработки, предъявлено обвинение в изнасиловании
19-летний Артем Табунчич встал, когда фотограф вошел в зал суда. Он не пытался скрыть свое лицо, пишет Elu24.
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