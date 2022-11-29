ФОТО ⟩ 19-летнему молдаванину, приехавшему в Эстонию на заработки, предъявлено обвинение в изнасиловании

Молодой молдаванин, который находится под стражей с августа, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки, с которой он был знаком. «В настоящее время я нахожусь в Таллиннской тюрьме», – ответил молодой человек на вопрос судьи. Хотя адвокат 19-летнего Артема добивается его освобождения из-под стражи, именно отсутствие постоянного места жительства может затормозить его освобождение. «Это иностранный гражданин, который до ареста также не имел работы. Кроме того, у него нет постоянного места жительства», – заметила прокурор Рита Синивяли. Она добавила, что молодой человек даже сам сказал, что из-за этого он немедленно покинет Эстонию: «У него есть много причин, чтобы избежать разбирательства».