В этом году первый Адвент по-новому отмечался на Ратушной площади. Владелец кафе Kehrwieder Велло Лейтам решил сыграть в хоккей со своими родственниками на глазах у толпы зевак и даже вовлек в игру прохожих. На ворота встала Тийу Ярвисте, бизнесвумен, увлекающаяся каллиграфией и несколько лет подозреваемая в масштабном отмывании денег. «Без Tийу мы бы не сыграли в хоккей!» – восклицает Лейтам.
ВИДЕО ⟩ Скандальная эстонская предпринимательница сыграла в хоккей на Ратушной площади
Велло Лейтам, владелец кафе Kehrwieder в Старом городе Таллинна, родился и вырос в Канаде в семье эстонцев. Он уехал из Канады в 22 года и вот уже 23 года живет в Эстонии. Велло решил устроить хоккей на Ратушной площади в честь первого Адвента.
В воскресенье около десяти часов вечера они решили отпраздновать первый Адвент веселой игрой в хоккей на Ратушной площади. «Зима означает хоккей, и мы играем здесь в хоккей», – сказал веселый владелец кафе.
«Играли мои сыновья – Уку, Эке, Ахо, мой племянник Седрик из Монреаля, его сестра Кейли и Джейкоб из Торонто. Торонто не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года!» – бодро добавляет Лейтам.
Но их игра была настолько захватывающей, что прохожие, даже украинцы, хотели принять в ней участие. В итоге получился настоящий хоккейный матч. «Аннабель впервые играет в хоккей, но уже решила, что это ее любимая игра», – представляет Лейтам своего нового игрока.
Вратарь команды Лейтама – не кто иной как Тийу Ярвисте, бизнесвумен, обвиняемая в попытке растраты восьми миллионов евро.
Кажется, она в полной мере насладилась первым Адвентом, ее глаза сверкают.