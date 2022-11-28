ВИДЕО ⟩ Скандальная эстонская предпринимательница сыграла в хоккей на Ратушной площади

Велло Лейтам, владелец кафе Kehrwieder в Старом городе Таллинна, родился и вырос в Канаде в семье эстонцев. Он уехал из Канады в 22 года и вот уже 23 года живет в Эстонии. Велло решил устроить хоккей на Ратушной площади в честь первого Адвента.

Велло Лейтам Фото: Elu24

В воскресенье около десяти часов вечера они решили отпраздновать первый Адвент веселой игрой в хоккей на Ратушной площади. «Зима означает хоккей, и мы играем здесь в хоккей», – сказал веселый владелец кафе.

«Играли мои сыновья – Уку, Эке, Ахо, мой племянник Седрик из Монреаля, его сестра Кейли и Джейкоб из Торонто. Торонто не выигрывал Кубок Стэнли с 1967 года!» – бодро добавляет Лейтам.

Но их игра была настолько захватывающей, что прохожие, даже украинцы, хотели принять в ней участие. В итоге получился настоящий хоккейный матч. «Аннабель впервые играет в хоккей, но уже решила, что это ее любимая игра», – представляет Лейтам своего нового игрока.

Тийу Ярвисте стала на ворота Фото: Elu24

Вратарь команды Лейтама – не кто иной как Тийу Ярвисте, бизнесвумен, обвиняемая в попытке растраты восьми миллионов евро.

Кажется, она в полной мере насладилась первым Адвентом, ее глаза сверкают.