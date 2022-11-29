ВИДЕО ⟩ Четыреста человек устроили на пароме Baltic Queen шумный флэшмоб

23 и 24 ноября на пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2022». Организатор яркого праздника – таллиннская школа моды и танцы Max Moda.

В этом году свои музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали коллективы из пяти стран – Эстонии, Латвии, Литвы, Италии и Украины. Если в первый день свои номера показывали юные таланты, то во второй день фестиваля выступали ребята постарше.

На «Осенний Калейдоскоп 2022» собралось 424 участника. Юных артистов на борту парома сопровождали педагоги и родители, а это еще почти 200 человек.

В завершение фестиваля организаторы придумали красочный флэшмоб, в ходе которого все коллективы выходили на сцену под одну и ту же музыку. В результате на сцене оказались практически все участники двухдневного фестиваля. Выглядело это очень ярко и красиво – и в самом деле, будто причудливые мозаики калейдоскопа.

Фото: Konstantin Sednev

Организатор «Осеннего Калейдоскопа 2022» и руководитель Max Moda Максим Хлебников сказал, что яркий флэшмоб было решено подать на десерт:

«В финале у нас получилось очень вкусно. Мы организовали большой флэшмоб, в котором приняло участие около 400 человек».