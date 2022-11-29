ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Украинка с самой большой грудью в Балтии спасает эстонские компании от банкротства

У супругов растет сын. У родителей есть возможность одевать ребенка в бредовые вещи, но по мере взросления мальчика семья пришла к общему мнению, что школьнику лучше сильно не выделяться, так как у сверстников появляется к мальчику повышенное внимание, а ребенка это стало смущать. Анастасия рассказывает, что, несмотря на то, что любит яркие образы, собираясь в школу на собрание, предпочитает выбирать нейтральный стиль в цветах и одежде, а также ограничивать себя в макияже, чтобы не смущать учителей и окружающих родителей.

Анастасия Рандлепп Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Я вижу, как в моем обществе другие родители себя некомфортно чувствуют, а также дети из компании моего сына, – делится Анастасия. – Иногда приходится подстраиваться под других, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Хотя при этом начинаю скованно чувствовать себя я, ведь я привыкла быть яркой, так как каждый день так выгляжу».

«Иногда дети искренне удивляются и спрашивают: это что, твоя мама? А почему твоя мама такая красивая?»

Моя внешность – это моя визитная карточка: это деньги, это пиар, это внимание. Люди хотят со мной знакомиться, работать со мной. Внешность – мой рабочий инструмент.