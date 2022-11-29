27-летняя украинка с двумя высшими образованиями замужем за 50-летним эстонцем, она проживает в Таллинне уже пять лет. Анастасия откровенно рассказала журналисту Limon.ee о своей семье, карьере, бизнесе и работе на платформе OnlyFans. Сколько зарабатывает модель на соцсетях и как к этому относится ее супруг – читайте в интервью!
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Украинка с самой большой грудью в Балтии спасает эстонские компании от банкротства
«Многие мои подписчики знают, что я делала грудь – это не секрет. У меня было несколько операций, и я выбрала самые большие импланты, которые только можно было найти в странах Балтии. Такую большую грудь ставят исключительно в Америке, желающих сделать такой размер и поставить подобные импланты на территории нашей страны и стран соседок никогда не было и, насколько я знаю, нет».
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Сейчас у Анастасии грудь размера 10+, это импланты размером 1050 миллилитров каждый. По ее словам, большая грудь – это ее страсть. В общей сложности на увеличение объемов героиня потратила около 21 тысячи евро: операции проходили как в Эстонии, так и за рубежом.
«Знаете, у многих есть фетиш на что-то, например, на тату или пирсинг, кто-то хочет большую попу, а я захотела большую грудь. Мне нравится быть яркой, привлекать внимание. Я как современная Мерилин Монро», – рассказывает Анастасия.
Анастасия замужем уже 8 лет, супруг старше ее на 23 года и это его первый брак, у них есть общий ребенок – сын. Первые три года семейной жизни у них был так называемый «гостевой брак», они жили на несколько стран, постоянно навещая друг-друга и встречаясь то в ОАЭ, то в Украине, то в Эстонии. На сегодняшний день Анастасия живет в Таллинне, у нее свой бизнес, а также она занимается блогерством: ведет Instagram, TikTok, OnlyFans.
«Муж спокойно относится к моей блогерской деятельности, потому что он выбрал в жены яркую, молодую личность и понимает, что я должна вести современную жизнь. Кстати, завести аккаунт на OnlyFans меня подтолкнули именно мои подписчики из TikTok и Instagram, которые постоянно спрашивали, почему меня там нет и заявляли, что хотят меня там видеть. Сразу скажу, что там вы не найдете никакого эротического контента, все фотографии на платформе – из моей повседневной жизни. На OnlyFans много различных профессий: там и повара, и режиссеры, и фотографы, не обязательно должен быть контент эротического или развратного характера».
Анастасия призналась, что в среднем, в день на OnlyFans зарабатывает 150-200 долларов, при том, что она начинающий блогер и у нее там только около 80 подписчиков.
Кроме всего прочего, у Анастасии два высших образования: прикладная статистика и экономическая кибернетика. Бизнес Анастасии связан с предоставлением услуг по антикризисному менеджменту: она занимается решением различных бизнес-задач, связанных с экономической и политической частью предприятий.
Модель и бизнесвумен прекрасно понимает, что она яркая личность, от чего чувствует к себе повышенное внимание окружающих.
«Люди реагирует на меня по-разному. Многие женщины меня, конечно же, недолюбливают, особенно, если мы находимся в компании мужчин, однако есть и те девушки, которые с интересом расспрашивают, где и что я увеличивала или уменьшала. Мужчины ко мне всегда очень лояльны и добры и начинают общение, вне зависимости от места, где мы находимся: будь то продуктовый или строительный магазин».
У супругов растет сын. У родителей есть возможность одевать ребенка в бредовые вещи, но по мере взросления мальчика семья пришла к общему мнению, что школьнику лучше сильно не выделяться, так как у сверстников появляется к мальчику повышенное внимание, а ребенка это стало смущать. Анастасия рассказывает, что, несмотря на то, что любит яркие образы, собираясь в школу на собрание, предпочитает выбирать нейтральный стиль в цветах и одежде, а также ограничивать себя в макияже, чтобы не смущать учителей и окружающих родителей.
«Я вижу, как в моем обществе другие родители себя некомфортно чувствуют, а также дети из компании моего сына, – делится Анастасия. – Иногда приходится подстраиваться под других, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Хотя при этом начинаю скованно чувствовать себя я, ведь я привыкла быть яркой, так как каждый день так выгляжу».
«Иногда дети искренне удивляются и спрашивают: это что, твоя мама? А почему твоя мама такая красивая?»
Моя внешность – это моя визитная карточка: это деньги, это пиар, это внимание. Люди хотят со мной знакомиться, работать со мной. Внешность – мой рабочий инструмент.
Несмотря на яркую внешность, Анастасия считает себя очень домашним и спокойным человеком. Однако, по ее словам, мужчины часто ей пишут и предлагают встречи, был даже случай, когда ее супругу предлагали деньги за то, чтобы тот с ней расстался, тогда фигурировала сумма в районе 100 тысяч евро.
Поступали и предложения для съемки в эротических журналах – предлагали 20 000 евро за съемочный день.
«Я думаю, что женщина может принять подобное предложение, когда у нее нет какого-либо статуса типа "жена"и "мать", тогда да, может на такое пойти для своего развития, если такой опыт, конечно, соответсвует ее рамкам морали. Но если женщина уже имеет какой-то статус, то его нельзя портить, поэтому я такой опыт не рассматриваю».
«Люди, видя мою внешность, думают, что я тусовщица, постоянно хожу по клубам, барам, но когда узнают про мой образ жизни, что я домохозяйка, у меня семья, ребенок, муж, а также свой бизнес – очень удивляются», – подытоживает Анастасия.