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Финляндия предупреждает: толпы украинских беженцев скоро активно рванут на Запад

Инна-Катрин Хейн
Финляндия предупреждает: толпы украинских беженцев скоро активно рванут на Запад
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Украинские беженцы ждут поезда в Варшаву на вокзале Перемышль в Польше.
Украинские беженцы ждут поезда в Варшаву на вокзале Перемышль в Польше. Фото: Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP/Scanpix

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по городам Украины и беспощадно разрушать инфраструктуру этой страны, из-за чего многие регионы остались без электричества, отопления и водоснабжения, проблемы есть и в столице – Киеве, пишет Elu24.

Зима уже наступила, и украинцам всё труднее обходиться без предметов первой необходимости. Так, в Финляндии считают, что вскоре можно ожидать новую волну беженцев из Украины на Запад, а также на Север, сообщает hs.fi.

«Несомненно, если в Украине не починят системы отопления и водоснабжения, ожидается, что новые беженцы будут двигаться на Запад. Российская армия продолжают разрушать жизненно важные объекты и системы Украины», – заявил глава Миграционной службы Финляндии Илкка Хаахтела.

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