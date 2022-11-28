Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по городам Украины и беспощадно разрушать инфраструктуру этой страны, из-за чего многие регионы остались без электричества, отопления и водоснабжения, проблемы есть и в столице – Киеве, пишет Elu24.
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Финляндия предупреждает: толпы украинских беженцев скоро активно рванут на Запад
Финляндия предупреждает: толпы украинских беженцев скоро активно рванут на Запад
Зима уже наступила, и украинцам всё труднее обходиться без предметов первой необходимости. Так, в Финляндии считают, что вскоре можно ожидать новую волну беженцев из Украины на Запад, а также на Север, сообщает hs.fi.
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