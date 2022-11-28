Этих сиамских близнецов из Литвы чудом разделили: как спустя 33 года живут девушки

Семье помог светила медицины – нейрохирург Александр Коновалов. Специалист констатировал, что мозговые структуры девочек не срослись, к тому же, у них были отдельные кровеносные системы – а значит, шанс на разделение есть. Правда, никто не давал гарантий, что обе сестры выживут, пишет kinoafisha.info.

К счастью, операция прошла успешно, и в два года девочки были разделены. Сестры Вилия и Виталия росли совершенно здоровыми – правда, у обеих были несколько деформированы головы и остались залысины на месте срастания. В 2015 году девушки появились на российском телевидении – им нарастили волосы и теперь близнецы чувствовали себя намного увереннее. Сегодня Вилии и Виталии 33 года. Сестры окончили школу и получили высшее образование. Девушки живут в Вильнюсе и работают в книжной сети. Ни Вилия, ни Виталия пока не нашли своих спутников жизни.