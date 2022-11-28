Российский миллиардер разбился на вертолете в Монако

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако. Об этом сообщает местное издание Monaco Daily News со ссылкой на анонимный источник. Полет выполняла компания Monacair. Ее представители после трагедии заявили: «На данном этапе расследования никакие детали, касающиеся обстоятельств этой аварии, не могут быть раскрыты».

Известно, что бизнесмен летел из швейцарской Лозанны в Монако, где он жил последние 10 лет с женой Ольгой (издателем местного журнала Hello Monaco) и их тремя детьми. Monaco Daily News пишет, что в местном сообществе экспатриантов к бизнесмену относились с большим уважением. Близкий друг семьи Вячеслава Тарана сказал: «Он был одним из самых порядочных, дружелюбных, умных и вежливых людей, которых я знаю».